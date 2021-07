Cutremur cu magnitudinea 5,9, în apropiere de granița dintre California și Nevada

Potrivit Institutului american de geofizică (USGS), cutremurul a avut loc în nordul Californiei, la aproximativ 75 de kilometri de Carson City, în statul vecin Nevada.

El a fost urmat de replici minore, resimţite într-o parte a celor două state americane din Vest.

ROCKSLIDE: Video taken by a driver on I-395 near Coleville, California show rocks tumbling down the Sierra Nevada Mountains as series of #earthquakes strike the #CaliforniaNevada border. Latest here: https://t.co/KWdfYTGNXh pic.twitter.com/HWRI1gxz9V