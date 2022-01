Cutremur puternic în largul insulei Java. Panică în capitala indoneziană Jakarta, unde clădirile s-au înclinat precum copacii în vânt

Locuitorii din Jakarta au fost cuprinși de panică şi şi-au părăsit locuințele în mare grabă.

Deocamdată, autoritățile locale nu au raportat victime omenești și nici pagube materiale.

"Am fost foarte speriată, cutremurul s-a produs subit și a fost foarte puternic", a declarat Ani, o femeie de 38 de ani care lucrează ca bonă în Jakarta.

#BREAKING

A strong #Earthquake with a magnitude of 6.7 struck off the coast of the Indonesian island of #Java, prompting some residents in the capital, #Jakarta, to flee buildings in panic#JavaIsland #Indonsia #BreakingNewshttps://t.co/TcRPgEZOxV https://t.co/BFnHDLvUx0 pic.twitter.com/HajGvqJ8wF