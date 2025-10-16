De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Autoritățile au publicat raportul final

Partea conică din spate a submersibilului Titan a fost găsită pe fundul oceanului, în poziție verticală. Sursă foto: Paza de Coastă a SUA via X@rawsalerts

Ingineria defectuoasă a dus la implozia submersibilului Titan, în vara lui 2023, accident care a dus la moartea a cinci oameni, a concluzionat Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), o agenție independentă a guvernului SUA, care a făcut publicul raportul său, miercuri, conform CNN.

NTSB a făcut public raportul său final despre cauzele imploziei submersibilului. Toți cei aflați la bordul submersibilului Titan au murit instant când acesta, aflat la adâncime mare în Oceanul Atlantic, a făcut implozie.

Submersibilul se îndrepta spre epava Titanicului când fuzelajul său realizat din fibră de carbon, un material nepotrivit pentru astfel de vase, a cedat presiunii de pe fundul oceanului.

Raportul NTSB informează că ingineria defectuoasă a vasului a dus la tragedie.

„Vasul construit cu fibră de carbon prezenta multiple anomalii și a eșuat în a atinge standardele de rezistență și durabilitate necesare”, se arată în raport. NTSB mai spune și că OceanGate, compania care deținea Titan, nu a testat corespunzător submersibilul și că nu era conștientă de riscurile pe care le presupunea folosirea lui pentru expediții în adâncul oceanului.

Raportul mai arată și că epava submersibilului ar fi fost găsită mai rapid dacă OceanGate ar fi respectat regulile standard pentru situații de urgență și asta ar fi „economisit timp și resurse, chiar dacă posibilitatea salvării celor de la bord era nulă în acest caz”.

Multiple analize confirmă culpabilitatea OceanGate

Raportul NTSB vine în urma unui alte analize a Pazei de Coastă, din august, conform căreia implozia submersibilului putea fi prevenită. Paza de Coastă a determinat că procedurile de siguranță de la OceanGate, o companie privată cu sediul în statul Washington, erau „defectuoae în mod critic” și a descoperit că practicile reale erau „flagrant diferite” de protocoalele teoretice de siguranță.

OceanGate și-a suspendat operațiunile în iulie 2023, la o lună după tragedie, și s-a închis.

În implozie a murit inclusiv proprietarul și fondatorul OceanGate, Stockton Rush, artizanul construcției fuzelajului Titan cu fibră de carbon și un susținător al metodelor heterodoxe de construcție a vaselor de explorare subacvatică.

În accident au mai murit și legendarul scufundător francez Paul-Henri Nergeolet, cunoscut după numele „Mr. Titanic”, aventurierul britanic Hamish Harding și doi membri, tată și fiu, al unei faimoase familii pakistaneze – Shahzada și Suleman Dawood.

Titan mai făcuse expediții numeroase la epava Titanicului, încă din 2021. Pe 18 iunie 2023, la ultima sa expediție, Titan a pierdut contactul cu echipa de sprijin. Aceștia au raportat dispariția submersibilului două ore mai târziu.