De ce s-a prăbușit podul din Baltimore, în 2024. Tragedia putea fi evitată, era nevoie de doar 1 minut și 29 de secunde

Un cablu slăbit la o navă cargo a provocat o pană de curent care ar fi putut duce la prăbușirea în 2024 a Podului din Baltimore, au declarat anchetatorii americani. FOTO Profimedia Images

Un cablu slăbit la o navă cargo a provocat o pană de curent care ar fi putut duce la prăbușirea în 2024 a Podului din Baltimore, au declarat anchetatorii americani, citați de BBC. Nava port-container Dali, care s-a izbit de pod și a provocat moartea a șase muncitori, ar fi putut fi evitată, au spus marți reprezentanții Consiliului Național pentru Siguranță în Transporturi (NTSB), în timpul unei audieri.

Polițiștii aflați la capetele podului au fost notificați că nava ieșise de pe curs, însă nu l-au contactat pe inspectorul echipei de construcții pentru a-i avertiza pe muncitori. Potrivit NTSB, dacă cei șase ar fi fost anunțați în același moment în care au fost informați polițiștii, ar fi avut timp să plece de acolo. „Ar fi avut aproximativ un minut și 29 de secunde pentru evacuare” înainte de impact, a declarat inginerul NTSB Scott Parent, citat de Washington Post. Acest timp ar fi putut fi „suficient pentru a conduce către o porțiune a podului care nu s-a prăbușit”, a spus el.

În noaptea de 26 martie 2024, mai multe vehicule de pe podul Scott Key au plonjat în apele înghețate ale râului Patapsco din Baltimore, Maryland, după ce nava Dali a lovit unul dintre pilonii podului. Șase muncitori au căzut în gol, pierzându-și viața.

Audierea de marți a dezvăluit cauzele potențiale identificate de NTSB după un an de investigații. Agenția a precizat că au existat mai mulți factori: pierderea energiei electrice din cauza unui cablu defect, probleme la o pompă de combustibil a navei și absența unor măsuri care să reducă vulnerabilitatea podului. NTSB a analizat, de asemenea, recomandări privind îmbunătățirea siguranței.

Constatările au confirmat raportul preliminar publicat în 2024, care indica defectarea cablurilor drept probabilă cauză a întreruperii totale de curent de pe Dali în momentele dinaintea coliziunii.

„Această tragedie nu ar fi trebuit să aibă loc. Viețile nu ar fi trebuit pierdute. Ca în toate accidentele pe care le investigăm, evenimentul putea fi prevenit”, a declarat președinta NTSB, Jennifer Homendy, în timpul audierii.

Incidentul mortal a provocat perturbări majore în activitatea importantului port comercial Baltimore, pe perioada închiderii sale, și a rupt o porțiune dintr-o autostradă interstatală esențială.

Inițial, autoritățile estimau că reparațiile vor fi finalizate în 2028 și vor costa aproximativ 1,9 miliarde de dolari (1,4 miliarde de lire sterline). Totuși, o actualizare prezentată luni a ridicat costurile către aproximativ 5 miliarde de dolari și a dus termenul de finalizare până în 2030.

„La fel cum familiile din întreaga țară se confruntă cu realitatea prețurilor în creștere, la fel și Maryland”, a declarat luni guvernatorul democrat al statului, Wes Moore. „Politicile comerciale de la Washington au ridicat prețurile la toate, inclusiv la materialele esențiale de care avem nevoie pentru a reconstrui podul Francis Scott Key.”