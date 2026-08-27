De la avioane private și bijuterii cu diamante la celulă. Noua realitate a fraților Tate și biletul pe care scrie "Mi-e foame"

Andrew Tate în momentul arestării, la Miami. Sursa foto: Captură Youtube

Timp de mai mulți ani, Andrew și Tristan Tate au construit o iluzie a opulenței. S-au afișat pe rețelele sociale în mașini de lux, la bordul unui superiaht, în haine de la designeri faimoși și cu ceasuri și bijuterii cu diamante. Și-au vândut stilul de viață aparent luxos și au pretins în același timp că sunt mai presus de lege. Această imagine atent construită s-a prăbușit într-o singură zi, când frații Tate au fost arestați și au devenit subiect de ironii pe rețelele sociale. Realitatea lor este mult mai dură acum, iar de teamă că vor fi extrădați în Marea Britanie, ei singuri dezvăluie adevărul și susțin că în tot acest timp au jucat un rol, relatează CNN.

Într-unul dintre cele mai puternic editate videoclipuri postate de frații Tate pe rețelele sociale, Tristan Tate se afla la un restaurant de lux din București. Pe masa din fața lui se aflau mai multe porții de steak de vită, sticle de apă San Pellegrino și sosiere elegante, umplute cu toate sosurile și condimentele disponibile.

Tristan Tate s-a filmat în timp ce taie metodic trei porții de steak de vită, a câte 400 de grame de fiecare, și le mănâncă în cinci minute. A luat apoi o pauză pentru a fuma o țigară și, în cele din urmă, a mâncat și porția prietenului său, spunând următorilor lui că îi era „poftă de desert”.

Scena apare într-un episod din 2024 din seria fraților Tate pe rețelele sociale, „Tate Confidential” și surprinde cum frații au transformat chiar și prânzul într-un spectacol de teatru online despre bogăție și exces.

Doi ani mai târziu, frații Tate se „răsfață” cu cipsuri și batoane de ciocolată de la automatele din închisoarea din Miami în care sunt deținuți, cât timp așteaptă deznodământul procesului de extrădare din SUA în Marea Britanie, unde sunt puși sub acuzare pentru zeci de infracțiuni, inclusiv viol. Cei doi frați au negat, în trecut, acuzațiile care le-au fost aduse atât în Marea Britanie, cât și în România.

În videoclipurile lor de pe rețelele sociale, frații se foloseau de mâncare ca să arate că restricțiile obișnuite legate de prețuri, porții și autocontrol nu li se aplică. la fel cum sugerau că nu li se aplică nici alte reguli sociale.

Bonurile de la magazinul din penitenciar, publicate de autoritățile din Florida, arată că frații au cumpărat, de când sunt în spatele gratiilor, și produse precum supă instant, batoane cu curcan și brânză elvețiană, batoane Twix și cafea columbiană.

Aceste gustări se pare că nu sunt suficiente pentru Tristan. Avocatul său a postat pe rețelele sociale un bilet scris de mână de acesta, în care spunea, printre altele, „Îmi e foame”.

Scenele extravagante din trecut, când frații Tate se filmau în timp ce mâncau la restaurante de lux face parte dintr-o strategie mai amplă de promovare. Andrew și Tate și-au construit un imperiu online făcându-i pe urmăritorii lor să creadă că au o avere uriașă, constând în mașini de lux, teancuri de bani și ceasuri de lux.

Perdeaua de fum din spatele fraților Tate

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, un misogin autoproclamat, a strâns o comunitate uriașă de susținători online prin conținut care promovează dominația masculină, supunerea femeilor și bogăția. Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, și-a construit la rândul său o bază de urmăritori promovând o viziune similară asupra masculinității moderne.

Frații au devenit stâlpii pe care se sprijină „manosfera”, un spațiu digital tradițional asociat cu extrema dreaptă, ura față de femei, în care alți influenceri misogini își diseminează propaganda. Cei doi au făcut bani inclusiv din cursuri în care îi învățau pe bărbați cum să fie bărbați.

Însă, în spatele spectacolului se află o perdea de fum. Avocații celor doi frați au dezvăluit, în documente depuse recent în instanță, că simbolurile bogăției cu care s-au afișat cei doi pe rețelele sociale - mașinile de lux și iahtul privat - nu le aparțin, iar spectacolul din online este doar o fațadă ca următorii lor să creadă că viețile lor sunt mai bune decât în realitate.

Avocații au explicat că este în interesul afacerilor fraților Tate să se prezinte drept „extrem de bogați” și au oferit o explicație neobișnuit de sinceră despre modul în care a fost construită această iluzie a opulenței.

Astfel, mașinile sport Aston Martin de 2,1 milioane de dolari și Bugatti de 5 milioane și 7 milioane de dolarim prezentate în videoclipurile lui Tristan nu erau, de fapt, deținute de frați, așa cum susțineau aceștia, ci erau închiriate. Avocații au mai spus că cei doi au fost plătiți pentru a promova un „superiaht”, despre care au spus că este al lor.

Realitatea din acest moment e și mai dezolantă pentru cei doi frați. Andrew și Tristan nu mai au acces la mașini de lux și iahturi și merg, pe jos, din celulele lor, pe un coridor securizat, în sala de judecată unde au loc procedurile legale împotriva lor. Nu mai sunt escortați de femei frumoase îmbrăcate sumar, ci de gardieni în uniforme.

Timp de mulți ani, cei doi au susținut că legile nu li se aplică, în timp ce acuzațiile împotriva lor s-au acumulat în Marea Britanie, România și SUA. Andrew a transformat sfidarea instituțiilor și a regulilor convenționale într-un element central al imaginii sale publice, declarând că este „mai presus de lege”.

Acuzațiile împotriva fraților Tate

Imaginea impunității atent cultivată de cei doi s-a prăbușit în 18 iulie 2026, când cei doi au fost arestați de polițiștii americani de la o competiție de box fără mănuși din Miami, în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Autoritățile britanice i-au pus sub acuzare pentru 59 de infracțiuni, inclusiv viol și trafic de persoane. Ambii au negat în mod repetat acuzațiile, Andrew descriindu-se pe el și pe fratele său drept „oameni foarte nevinovați”.

În Marea Britanie, șapte femei au depus plângeri împotriva lor. Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate cu 17, potrivit procurorilor.

Printre acuzațiile suplimentare formulate împotriva lui Andrew se numără producerea sau distribuirea de imagini indecente cu copii și deținerea de materiale pornografice extreme.

În România, cei doi sunt acuzați de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat în scopul exploatării sexuale a unor femei. Și în acest caz au respins în mod repetat acuzațiile formulate împotriva lor.

Acuzațiile se referă la presupuse fapte, nu la discursul lor online. Însă acuzațiile de violență sexuală, control asupra femeilor și obținerea de profit de pe urma acestora reflectă concepția fraților Tate despre dominația masculină, promovată prin cursurile lor online, inclusiv unul între timp șters, intitulat „Pimping Hoes Degree”.

Procurorii britanici au termen până pe 16 septembrie să înainteze SUA cererea oficială de extrădare și materialele justificative aferente tuturor celor 59 de acuzații, care se referă la infracțiuni comise în Anglia între 2010 și 2017.

Avocatul fraților Tate, Joe McBride, a respins acuzațiile suplimentare drept „mizerii și calomnii”, a insistat că frații sunt nevinovați și a promis că va lupta împotriva extrădării. El a catalogat cazul drept „motivat politic”, susținând că frații sunt pedepsiți pentru exercitarea drepturilor garantate de Primul Amendament al Constituției SUA.

Andrew Tate susține că aude „urlete demonice”

Cei doi frați sunt închiși la un centru federal de detenție din Miami, un turn de beton cu ferestre verticale, înguste. Deținuții s-au plâns de mult timp de condițiile dificile din penitenciar, inclusiv de problemele sistemelor de răcire și alimentare cu apă.

Biroul Federal al Penitenciarelor a anunțat la începutul acestei luni că a reparat instalația defectă de răcire a aerului condiționat. Deținuții afirmaseră că au rămas fără aer condiționat în unele dintre cele mai fierbinți zile din Miami.

Deși telefoanele sunt interzise în închisoare, contul lui Andrew de pe X a rămas activ în perioada în care acesta s-a aflat în detenție. Avocații săi au spus că este un „cont de afaceri” pe care membrii echipei sale au continuat să îl actualizeze în numele lui.

Postările de pe contul lui Andrew fac ca penitenciarul din Miami să semene mai degrabă cu decorul unui film de groază decât cu o închisoare. Într-o postare, acesta descria un „urlet demonic” care izbucnea noaptea dintr-o celulă din apropiere. Într-o altă postare, spunea că vecinul său este „un canibal care țipă toată noaptea”.

„Nu sunt prea preocupat de somn și funcționez foarte bine fără el”, declara anterior Andrew într-un interviu despre obiceiurile sale de somn.

O garderobă fără statut

Înainte să fie arestați, Andrew și Tate aveau grijă să apară pe rețelele sociale doar în costume la comandă, cu pantofi de designer în picioare și ceasuri de lux la mână.

În ultimii ani, Andrew a început să apară în mod regulat și fără cămașă în videoclipuri, adesea cu un trabuc în mână și cu ochelari de soare închiși la culoare, în timp ce le vorbea urmăritorilor despre forță, disciplină și dominația masculină. Pieptul său tatuat și dezgolit devenise o reprezentare vizuală a imaginii hiper-masculine pe care o promova.

Însă, atunci când agenții federali l-au arestat în Miami, purta o cămașă mov, lucioasă, descheiată la piept, pantaloni negri mulați, până la gambă, și mocasini fără șosete. Ținuta sa a fost ironizată pe scară largă online, un meme devenit viral comparând-o cu o captură din serialul „Golden Girls”, în care personajul Blanche Devereaux purta o ținută aproape identică.

Când frații au ajuns în instanță două zile mai târziu, hainele în culori stridente au dispărut, iar fiecare purta o salopetă de închisoare bej, ponosită. În locul colierelor încrustate cu diamante, aveau cătușe la glezne. În locul ceasurilor de aur, purtau cătușe argintii la încheieturile mâinilor.

În izolare, dar nu singuri

Andrew s-a plâns în mod repetat că celula lui se află în Unitatea de Locuințe Speciale, despre care a spus, în postările de pe contul său de X, că are „cele mai proaste condiții posibile oferite de guvernul SUA teroriștilor și psihopaților”.

Avocatul celor doi a declarat, la CNN, că frații „nu au acces la lumina soarelui” și că acest lucru le afectează sănătatea. El a spus că frații Tate nu ar trebui să se afle în ceea ce el a numit „izolare” în închisoare, ci ar trebui mutați în zona unde se află ceilalți deținuți.

Într-o altă postare pe contul lui Andrew de pe X, acesta afirma: „Fără acces la magazinul penitenciar. Fără vizite. Fără contact cu lumea exterioară.”

Deși sunt deținuți în celule separate, fiecare singur, frații nu sunt complet izolați. Andrew și Tristan se văd în mod regulat deoarece au aceeași echipă de avocați și participă împreună la întâlnirile juridice, uneori timp de până la cinci ore pe zi, chiar dacă nu li s-a permis să primească vizite din partea familiei sau a prietenilor.

Autoritățile americane au afirmat că penitenciarul nu este „un hotel Marriott”, dar condițiile de detenție sunt „rezonabile și constituționale”.

Frații Tate urmează să se prezinte din nou în fața unei instanțe federale joi, când judecătoarea Lauren Louis este așteptată să analizeze cererea lor de a fi eliberați pe cauțiune în timp ce contestă extrădarea.