Andrew Tate era „ironic” pe rețelele sociale, spun avocații lui. Nu deține mașini de lux și nici un iaht: Joacă un rol pentru like-uri

Autoproclamatul „misogin”, Andrew Tate a devenit faimos după ce a apărut în varianta britanică a reality show-ului Big Brother în 2016. Foto: Getty Images

Andrew Tate nu deține nici mașinile de lux, nici iahtul din fotografiile postate pe rețelele sociale, potrivit avocaților săi. Aceștia susțin că influencerul și-a „exagerat” stilul de viață ca să primească atenție în mediul online. Avocații fraților Tate au mai spus că cei doi „joacă un rol”, iar tot ce postează ei pe rețelele sociale este exagerat, excentric și în mod evident „ironic”, relatează BBC.

Andrew Tate și fratele lui, Tristan, se află într-o închisoare din Florida, în arest preventiv, dar vor să fie eliberați pe cauțiune, pe perioada în care așteaptă să afle dacă vor fi extrădați în Marea Britanie. Cei doi au fost arestați luna trecută, după ce procurorii britanici i-au pus sub acuzare pentru noi infracțiuni sexuale. Ambii neagă acuzațiile.

Procurorii susțin că frații Tate ar putea fugi din SUA ca să scape de extrădare, citând declarațiile făcute de cei doi în trecut în care s-au lăudat cu averile lor, influența pe care o au, dar și cu faptul că au mai multe identități pentru a se sustrage legii.

Totuși, avocații celor doi frați au spus, într-un document depus în instanță, că cei doi au mințit cu privire la averile lor, deoarece modelul lor de afaceri „depinde de atenția pe car o primesc online”.

„Șocul este tocmai cât de revoltătoare sunt postările pe care le fac cu ei înșiși și despre ei. Cu cât mai exagerată și excentrică postarea, cu atât mai mult le va genera vizualizări și like-uri, ceea ce, la rândul său, le aduce venituri. Pe scurt, ei joacă un rol”, scrie în documentul citat.

Avocații au mai spus că, uneori, Andrew Tate a exagerat și a folosit hiperbole pentru „efect comic”, fără nicio intenție să fie luat în serios.

„Guvernul susține că frații Tate prezintă un risc de fugă din cauza postărilor lor de pe rețelele sociale în care spun că sunt miliardari, care dețin mașini de lux, avioane private și un superiaht făcut la comandă în valoarea de 50 de milioane de dolari și au acces nerestricționat la bani, criptomonede și bitcoin. Dar guvernul nu a stabilit că aceste afirmații grandomane sunt adevărate”

Astfel, frații Tate nu dețin superiahtul în care s-au fotografiat, potrivit documentului depus în instanță. Cei doi au fost plătiți ca să-i facă reclamă. De asemenea, mașinile care apar pe rețelele lor sociale, inclusiv un Aston Martin și mai multe mașini Bugatti, au fost închiriate.

„Frații Tate dețin mai multe afaceri în care 'îi învață' pe bărbați cum să facă bani. Este în interesul lor să se potretizeze pe rețelele sociale ca fiind superbogați”, scrie în documentul citat.

Procurorii spun însă că ambii frați „au la dispoziția lor resurse semnificative, atât în ceea ce privește banii, cât și pe rețelele sociale”, adăugând că au dat dovadă de „tendința de a intimida reclamanții vulnerabili”.

De asemenea, ei au făcut referire și la postări publicate de Andrew Tate pe rețelele sociale, în care acesta i-ar fi ironizat pe procurori și ar fi sugerat că își poate ascunde identitatea pentru a evita arestarea.

Autoritățile americane i-au arestat pe cei doi frați, care se aflau în Miami, luna trecută, după ce procurorii britanici i-au pus sub acuzare pentru 38 de infracțiuni, inclusiv viol și infracțiuni legate de traficul de persoane. În total, ei sunt acuzați de 59 de infracțiuni, care ar fi avut loc între anii 2010-2017.

Andrew (39 de ani) și Tristan (38 de ani) au negat, în trecut, orice faptă ilegală. Frații dețin dublă cetățenie, americană și engleză, și și-au petrecut o parte din copilărie în Luton.

Autoproclamatul „misogin”, Andrew Tate a devenit faimos după ce a apărut în varianta britanică a reality show-ului Big Brother în 2016. Fost kickboxer, acesta are milioane de urmăritori pe rețelele sociale și a apărut în nenumărate videoclipuri în care își etalează stilul de viață aparent extrem de luxos.