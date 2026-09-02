De teamă că va fi ucis, Putin și-a pus mitralieră antiaeriană pe mașină și scut pe scara avionului

În timpul deplasării lui Vladimir Putin la Vladivostok pentru participarea la Forumul Economic Estic, în coloana sa oficială a fost observată o camionetă dotată cu o mitralieră antiaeriană, relatează The Moscow Times. Imaginile cu coloana prezidențială în apropierea aeroportului au fost publicate de pagina locală Svodka-25. În plus, de-a lungul traseului parcurs de coloana oficială au fost desfășurați militari și tehnică militară. Localnicii s-au plâns pe grupurile de discuții de ambuteiajele provocate de închiderea drumurilor.

La Vladivostok, Putin a folosit pentru a doua oară și o scară de acces la avion acoperită cu o structură arcuită, au remarcat jurnaliștii de la „Sibir.Realii”. O asemenea construcție a fost observată pentru prima dată pe 31 august, în timpul deplasării dictatorului la Bișkek pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Când Putin a făcut vizite în Kazahstan, în mai, la Novosibirsk, în august, și în India, în decembrie anul trecut, el a coborât din avion pe scări obișnuite, neacoperite.

A pickup truck equipped with an anti-aircraft machine gun escorting Putin’s motorcade was spotted in Vladivostok, where he is set to attend the Eastern Economic Forum.



It is also reported that military personnel and military vehicles have been stationed along the route into the… pic.twitter.com/7wJg93BQDt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 2, 2026

Expertul militar David Șarp a pus schimbarea pe seama întăririi măsurilor de securitate. Potrivit acestuia, dacă panourile din jurul scării sunt din sticlă antiglonț, ele îl pot proteja pe Putin într-un moment vulnerabil, cât timp se află între avion și sol și înainte de a putea fi protejat direct de agenții de pază.

La începutul lunii mai, surse Financial Times au relatat că măsurile de securitate din jurul lui Putin fuseseră întărite considerabil în lunile precedente. Potrivit interlocutorilor publicației, acesta a început să petreacă mai mult timp în buncăre subterane, pe fondul temerilor tot mai mari pentru propria viață, provocate de posibilitatea unei tentative de asasinat sau a unei lovituri de stat.

În aceeași lună, în coloana oficială a lui Putin a fost observat pentru prima dată un vehicul blindat prevăzut cu un post pentru mitralior și un vehicul dotat cu un sistem de război electronic, în timp ce spațiul aerian era supravegheat de un elicopter.

Preocuparea obsesivă a lui Putin pentru secret și propria securitate a atins noi cote după ce dronele Forțelor Armate Ucrainene au început să pătrundă tot mai adânc pe teritoriul Rusiei și să atace intens Moscova, scria The New York Times pe 12 august.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru publicație că, pentru a-i deruta pe eventualii atacatori, coloane prezidențiale au început să circule prin capitală fără Putin, pentru a ascunde locul în care acesta se află în realitate.