Declarația comună a liderilor europeni și Canadei, după armistițiul anunțat de Trump: Israelul trebuie să oprească atacarea Libanului

Publicat la 16:17 08 Apr 2026

SUA și Iranul au agreat un armistițiu de două săptămâni. Foto: Getty Images

Într-o declarație comună, șapte state membre ale UE, alături de președinta Comisiei Europene, președintele Consiliului European, Marea Britanie și Canada, salută armistițiul dintre SUA și Iran și cer Israelului să înceteze atacurile asupra Libanului. Totodată, acestea precizează că „guvernele noastre vor contribui la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

Declarația comună, postată pe site-ul Comisiei Europene, este semnată de președintele Emmanuel Macron (Franța), premierul Giorgia Meloni (Italia), cancelarul Friedrich Merz (Germania), premierul Kyriakos Mitsotakis (Grecia), premierul Keir Starmer (Marea Britanie), premierul Mark Carney (Canada), premierul Mette Frederiksen (Danemarca), premierul Rob Jetten (Olanda), premierul Pedro Sanchez (Spania), președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa.

Acești lideri mondiali au salutat armistițiul SUA-Iran și au făcut apel la accelerarea eforturilor diplomatice pentru un acord de lungă durată. De asemenea, aceștia au cerut Israelului să respecte înțelegerea de încetare a focului și să nu mai atace Libanul.

„Salutăm încetarea focului de două săptămâni convenită astăzi între Statele Unite și Iran.

Mulțumim Pakistanului și tuturor partenerilor implicați pentru facilitarea acestui acord important.

Obiectivul trebuie să fie acum negocierea, în zilele următoare, a unei încheieri rapide și durabile a războiului. Acest lucru poate fi realizat doar prin mijloace diplomatice.

Încurajăm ferm progrese rapide către un acord negociat substanțial.

Acest lucru va fi esențial pentru protejarea populației civile din Iran și pentru asigurarea securității în regiune. De asemenea, poate preveni o criză energetică globală severă.

Susținem aceste eforturi diplomatice. În acest sens, suntem în contact strâns cu Statele Unite și alți parteneri.

Facem apel la toate părțile să respecte încetarea focului, inclusiv în Liban.

Guvernele noastre vor contribui la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

O reacție după încetarea focului anunțată de SUA a avut și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a declarat, de asemenea, că acum este momentul ca toate „angajamentele să fie respectate”, astfel încât să fie facilitate negocierile diplomatice și încheierea unui acord de durată, inclusiv pentru navigarea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan a subliniat că România este în „contact cu partenerii săi” și este „pregătită” să sprijine eforturile în desfășurare.

SUA și Iranul au agreat un armistițiu de două săptămâni, după ce Donald Trump a dat un ultimatum Teheranului în care amenința că o „întreagă civilizație va muri”. Acordul de încetare a focului, anunțat aseară de Donald Trump, impune Iranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz.