Nicușor Dan salută armistițiul SUA-Iran și cere un acord de durată, inclusiv pentru Ormuz: „România e pregătită să sprijine eforturile”

SUA și Iranul au agreat un armistițiu de două săptămâni. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a salutat, miercuri, armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Șeful statului a adăugat că acum este momentul ca toate „angajamentele să fie respectate”, astfel încât să fie facilitate negocierile diplomatice și încheierea unui acord de durată, inclusiv pentru navigarea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan a subliniat că România este în „contact cu partenerii săi” și este „pregătită” să sprijine eforturile în desfășurare.

Într-o postare pe X, Nicușor Dan a salutat încetarea focului din Iran, subliniind consecințele negative asupra economiilor mondiale ale conflictului.

„Salut acordul dintre Statele Unite și Iran pentru o încetare a focului și suntem recunoscători Pakistanului și altor mediatori regionali pentru eforturile lor.

Săptămâni de conflict au dus prețurile la energie și alimente la niveluri dureroase pentru familii și afaceri din întreaga lume, inclusiv în Europa.

Este momentul ca toate angajamentele să fie respectate pentru a facilita negocieri diplomatice și o soluție durabilă, care să aducă stabilitate și securitate în regiune, inclusiv siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

România este în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile în curs”, a scris președintele.

I welcome the agreement between the United States and Iran to establish a ceasefire, and we are grateful to Pakistan and other regional mediators for their work.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 8, 2026

SUA și Iranul au agreat un armistițiu de două săptămâni, după ce Donald Trump a dat un ultimatum Teheranului în care amenința că o „întreagă civilizație va muri”.

Acordul de încetare a focului, anunțat aseară de Donald Trump, impune Iranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat la data de 20 martie că România se alătură unei coaliții formate din alte cinci state europene (Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Olanda) și Japonia pentru „asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație”. Cele șapte țări au semnat o declarație în care și-au anunțat disponibilitatea de a „contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare”.

Șeful statului a subliniat atunci că țara noastră „își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

Ulterior acestui anunț, ministrul Apărării a anunțat că țara noastră poate trimite în zonă ofiţeri de stat major, „personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare” sau poate ajuta cu schimb de informații. Radu Miruță a subliniat că deocamdată se analizează în ce măsură poate contribui România la eforturile de dezescaladare a situației din Strâmtoarea Ormuz. Într-un interviu la Antena 3 CNN, ministrul Radu Miruță a atras atenția că nu există, deocamdată, planuri concrete privind Ormuz.