Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a intrat în „shutdown”. Foto: Getty Images

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a intrat în blocaj în acest weekend, în timp ce Casa Albă și liderii democrați continuă negocierile privind modificarea modului în care sunt aplicate legile imigrației, după ce agenți federali au ucis doi cetățeni americani în Minnesota, luna trecută.

Cele două tabere au făcut schimb de propuneri și contrapropuneri, ceea ce sugerează că există încă șanse pentru un acord, scrie NBC News. Cu toate acestea, nu este clar ce cereri ale democraților va accepta Casa Albă, iar Congresul a plecat din Washington joi fără să ajungă la o înțelegere.

Cum parlamentarii nu se mai află în capitală, finanțarea DHS a expirat oficial sâmbătă, la ora 00:01. Acest lucru înseamnă că angajații federali din instituții precum FEMA, Transportation Security Administration și Coast Guard nu vor fi plătiți temporar, deși majoritatea vor continua să vină la muncă, deoarece activitatea lor este considerată esențială.

În schimb, Immigration and Customs Enforcement (ICE) și Customs and Border Protection (CBP), aflate chiar în centrul disputei politice, vor fi afectate mult mai puțin. Angajații acestor agenții vor continua să lucreze și să fie plătiți, deoarece ele au încă acces la aproximativ 75 de miliarde de dolari alocați anul trecut prin pachetul legislativ al președintelui Donald Trump, cunoscut drept „big, beautiful bill”.

Camera Reprezentanților și Senatul nu sunt programate să revină la lucru până pe 23 februarie, ceea ce înseamnă că blocajul DHS ar putea dura cel puțin 10 zile. Totuși, parlamentarii pot fi convocați mai devreme dacă apare un proiect de lege care să poată fi votat.

„Le-am spus oamenilor să fie pregătiți să se întoarcă la Washington dacă apare un acord asupra căruia să votăm”, a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune.

Joi, republicanii din Senat nu au reușit să adopte un proiect de lege care să asigure finanțarea DHS pentru restul anului fiscal. Rezultatul votului a fost 52 la 47, mult sub cele 60 de voturi necesare pentru a depăși procedura de blocaj (filibuster). Singurul democrat care a votat alături de republicani a fost senatorul John Fetterman din Pennsylvania.

După acest eșec, senatoarea Katie Britt a cerut aprobarea unanimă a unui proiect de lege temporar, care să mențină finanțarea pentru încă două săptămâni, timp în care negocierile să continue. Inițiativa a fost blocată de senatorul democrat Chris Murphy, care a acționat în numele partidului său.

Democrații au transmis clar că nu vor accepta o nouă soluție pe termen scurt fără reforme concrete.

„Calea de urmat este simplă: trebuie negociate reguli serioase care să protejeze americanii, să limiteze puterile ICE și să oprească violența”, a declarat liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer. „Americanii văd ce se întâmplă în cartiere din toată țara. Știu că este greșit, știu că este excesiv și vor ca Senatul și Congresul să rezolve această problemă”.

Deși niciuna dintre părți nu a oferit detalii despre negocierile aflate în desfășurare, democrații au publicat săptămâna trecută o listă de 10 cereri. Printre acestea se numără: obligativitatea ca agenții să poarte elemente de identificare; obținerea unui mandat judecătoresc pentru a intra pe proprietăți private; interzicerea purtării măștilor în timpul operațiunilor.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat joi că democrații au respins cea mai recentă contrapropunere a administrației privind reformele în domeniul imigrației.

„Nu vom negocia în public”, a spus acesta, adăugând că una dintre cele mai dificile cereri este oprirea arestărilor fără mandat judecătoresc. „Administrația rămâne interesată să lucreze cu democrații cu bună-credință, dar nu vom fi ținuți ostatici pe o temă pentru care președintele a fost ales”.

Chuck Schumer a transmis un mesaj asemănător: „Nu voi negocia în public și nu voi intra în detalii.” Totuși, el a criticat poziția Casei Albe: „Propunerea lor nu este serioasă, pur și simplu. Este foarte departe de ceea ce avem nevoie”.

În timp ce dau vina pe democrați pentru acest blocaj, liderii republicani avertizează că lipsa finanțării nu va afecta activitatea ICE și alte măsuri de control al imigrației promovate de Trump.

„Lucrurile pe care vor să le închidă nu se vor închide”, a declarat președintele Comisiei pentru Buget din Camera Reprezentanților, Tom Cole. „ICE este finanțat complet. Poliția de Frontieră este finanțată complet. Ce fac ei este să lovească în agenții TSA, în controlorii de trafic aerian care ar trebui să primească măriri salariale, în membrii Gărzii de Coastă care nu vor fi plătiți și în capacitatea noastră de a finanța complet FEMA”.

Republicanii susțin că unele schimbări au fost deja făcute după incidentele din Minneapolis. Președintele Trump l-a trimis pe responsabilul pentru frontieră, Tom Homan, să îl înlocuiască pe comandantul Poliției de Frontieră din Minneapolis, Gregory Bovino. DHS a anunțat și introducerea camerelor video corporale pentru agenții din teren, o altă cerință a democraților. Joi, Homan a declarat că administrația Trump a pus capăt operațiunilor intensive de control al imigrației în Minnesota.

„Totul este politic. Nu există aici o problemă reală de politică publică pe care să încerce să o rezolve în acest mod”, a spus Cole despre blocajul actual.

Acest blocaj al DHS este mult mai limitat decât cel istoric de 43 de zile de anul trecut, care a afectat toate agențiile federale, a trimis sute de mii de angajați în concediu fără plată, a închis parcuri naționale și a provocat perturbări pe aeroporturi.

Diferența este că toate celelalte departamente federale sunt finanțate până în septembrie. Iar, spre deosebire de conflictul anterior, când Casa Albă a refuzat să negocieze cu democrații pe tema finanțării sistemului de sănătate, de această dată cele două părți discută.

Deși republicanii controlează Casa Albă și ambele camere ale Congresului, adoptarea unui buget necesită 60 de voturi în Senat. Democrații se simt încurajați să ceară reforme pentru ICE și CBP după reacțiile negative stârnite de modul în care administrația Trump a gestionat aplicarea legilor imigrației.

Un sondaj recent realizat de NBC News arată că sprijinul public pentru politica lui Trump privind „securitatea frontierei și imigrația” a scăzut puternic. Doar 40% dintre americani spun că o aprobă, în timp ce 60% o dezaprobă. În iunie anul trecut, 51% erau favorabili și 49% erau împotrivă.

„Vrem să finanțăm Departamentul pentru Securitate Internă, dar doar un departament care respectă legea”, a declarat Chris Murphy.