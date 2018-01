Descoperirea revoltătoare făcută de o femeie în telefonul soțului: „Nu cred că mi-a făcut așa ceva! Mă simt trădată”

Mama a doi copii a creat o dezbatere în mediul online după ce a povestit pe o platformă ce a aflat când s-a uitat în telefonul soțului său.

Femeia a găsit poze în care ea era surprinsă dormind dezbrăcată.

„Sunt căsătorită de 10 ani și am două fiice. DH este un tată fantastic, un soț iubitor și suntem foarte fericiți. Cel puțin așa am eram până în ziua de luni, când am descoperit în telefonului fotografii în care eu apar dormind dezbrăcată...Și-a trimis imaginile pe adresa personală de e-mail. Sunt foarte supărată, iar noaptea trecută am petrecut-o plângând. L-am confruntat pentru a primi o explicație și mi-a spus că îi pare foarte rău, m-a implorat să îi acord o a doua șansă. Chiar nu știu ce să fac. Nu mai am încredere în el, dar nu vreau nici să îmi distrug familia”, a relatat femeia.

Unii au susținut că gestul bărbatului a fost unul condamnabil, alții au afirmat că acțiunea lui denotă faptul că el era foarte atras de ea, scrie Daily Mail.