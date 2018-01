Detaliile ascunse din fotografia de Crăciun a ducilor de Cambridge. Motivul pentru care cei patru s-au îmbrăcat în albastru

Anumite voci au considerat că acest detaliu ar reprezenta un indiciu revelator în privinţa sexului celui de-al treilea copil al cuplului princiar, care urmează să se nască în primăvara acestui an.



În acea imagine, prinţul George poate fi văzut în timp ce stă în faţa tatălui lui şi prinţesa Charlotte în faţa mamei sale. Ca de fiecare dată, prinţul George îl ţine de mână pe tatăl lui, iar Kate Middleton o ţine de mână pe Charlotte.

Cel de-al treilea copil al prinţului William şi al ducesei de Cambridge se va naşte în luna aprilie.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph was taken earlier this year by @ChrisJack_Getty at Kensington Palace. pic.twitter.com/p8jm6zDfl0