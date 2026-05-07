„Dezertarea” unui propagandist rus arată ruptura profundă din interiorul Kremlinului. „Putin va fi înlăturat când nu va mai fi util”

Foto: Profimedia Images

Povestea propagandistului rus Ilia Remeslo, devenit peste noapte critic dur al lui Vladimir Putin și internat apoi la psihiatrie, este emblematică pentru felul în care operează statul rus – deseori printr-o combinație de represiune dură, fără niciun fel de frână instituțională, paranoia și dispreț total față de demnitatea umană. Remeslo, până nu demult un propagandist „cum se cuvine” al regimului Putin, și-a șocat publicul în luna martie, publicând un mesaj critic la adresa lui Putin.

Nu doar că l-a criticat pe dictator, dar i-a cerut chiar și retragerea de la putere și a spus că ar trebui să fie judecat pentru crime de război și jaf.

Kremlinul nu a ezitat prea mult – l-a reținut imedia pe Remeslo și l-a internat într-un spital psihiatric din Sankt Petersburg.

Încă o evoluție neașteptată a venit ulterior, mai ales având în vedere că vorbim de un regim notoriu pentru faptul că-și încarcerează criticii sau îi ucide cu sânge rece – Remeslo a fost eliberat după 30 de zile. Acum, fostul acolit al Kremlinului, care a lucrat pentru Kremlin vreme de un deceniu ca „lichidator” mediatic de activiști de opoziție, promite să rămână un critic al dictatorului și să-și continue lupta anti-Putin.

„Am spus de la început că nu mă voi opri. Am decis că asta va fi lucrarea vieții mele”, le-a spus Remeslo jurnaliștilor de la The Washington Post, într-un interviu recent.

În condițiile în care elita din Rusia pare că începe să sufere din cauza războiului din Ucraina, a economiei ruse tot mai deteriorate și a represiunii și restricțiilor dure – inclusiv prin limitarea accesului la internet – pirueta lui Remeslo și sfidarea sa față de regim arată că există o ruptură mai mare în interiorul centrului de putere din Rusia.

Mai multe surse din Rusia – un oficial, un lider de opoziție și alți analiști au vorbit anonim despre situația din Rusia – pentru WaPo.

„Nemulțumire colosală” în Rusia

„Amploarea nemulțumirii este colosală”, a spus Remeslo, în primul său interviu cu o publicație internațională după eliberare.

„Am impresia că o parte a sistemului începe deja să lucreze împotriva lui Putin. Este, practic, similar cu ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul Uniunii Sovietice, când oamenii urau Partidul Comunist și făceau tot posibilul pentru ca totul să se termine. Rusia lui Putin va urma același drum ca Uniunea Sovietică. Totul se repetă”.

În ultimele săptămâni, cota de popularitate a lui Putin a scăzut la cel mai redus nivel de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, în februarie 2022, potrivit VCIOM, institutul de sondare controlat de stat. Tot mai multe voci critică gestionarea economiei și noile restricții privind internetul, care urmează să fie înăsprite înaintea paradei de Ziua Victoriei de sâmbătă, în condițiile în care regim se teme de un atac al Ucrainei.

Observatorii Kremlinului spun că aceste critici reflectă un conflict intern între o facțiune condusă de fostul șef al lui Remeslo, Serghei Kirienko, și FSB, organizația în care Putin și-a construit cariera.

Serviciile de securitate sunt considerate responsabile pentru restricțiile asupra accesului la internet, de teama că acesta ar putea fi folosit pentru atacuri împotriva lui Putin sau pentru mobilizarea opoziției. Unii consilieri politici ai Kremlinului consideră, însă, că restricțiile alimentează furia publică într-o societate profund digitalizată.

„Se desfășoară o luptă foarte mare pentru putere”, a spus Remeslo, precizând că păstrează legătura cu foști aliați din structurile de putere ruse. „FSB și administrația sunt într-un conflict puternic”.

„Putin nu are un singur pumn care lucrează exclusiv pentru el”, a adăugat el. „Toți lucrează unii împotriva altora”.

Mihail Hodorkovski, fost magnat petrolier și personaj important al opoziției ruse, a spus că eliberarea lui Remeslo indică existența sprijin pentru el din partea unor facțiuni ale Kremlinului.

„Există un conflict absolut clar între oamenii lui Putin și direcția a doua a FSB”, a spus Hodorkovski, referindu-se la unitatea responsabilă cu combaterea terorismului și apărarea ordinii constituționale.

„Acești oameni au acumulat foarte multă putere și au început să strângă șurubul foarte agresiv”, a adăugat el. „Administrația prezidențială încearcă să-i transmită lui Putin că oala ar putea exploda”.

O persoană familiarizată cu situația a spus că actuala confruntare amintește de luptele pentru putere dinaintea realegerii lui Boris Elțîn în 1996. Atunci, hardlinerii voiau instaurarea legii marțiale și amânarea alegerilor, în timp ce oligarhii mai liberali doreau să finanțeze și să controleze campania lui Elțîn.

„Într-un anumit sens, aceeași poveste se repetă”, a spus sursa, sub protecția anonimatului. „Kirienko și echipa lui încearcă să-l convingă pe Putin că situația poate fi controlată prin tehnologii politice. Direcția a doua a FSB încearcă să-l convingă că singura soluție este represiunea și strângerea șurubului”.

Putin ar putea deveni ținta unui atac

Într-un semn al tensiunilor, Serghei Novikov, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Kirienko, a declarat la o conferință despre demografie că „în Rusia este deja imposibil să mai interzici ceva” — o remarcă interpretată ca referire la restricțiile asupra internetului.

„Peste tot vedem haos în procesele de guvernare”, a scris analistul politic Alexander Baunov într-un raport despre diviziunile tot mai adânci din elita rusă. „Atitudinea față de Putin se schimbă. Optimismul economic și patriotismul cotidian asociat lui dispar”, a spus Baunov. „În cele din urmă, imposibilitatea câștigării războiului — care a redus avantajele Rusiei la minimum — este recunoscută”.

„Este ca și cum atmosfera din Rusia s-a schimbat”, a scris el. Pe măsură ce dronele ucrainene lovesc tot mai adânc în teritoriul rus, iar o clădire aflată la doar câțiva kilometri de Kremlin a fost atacată săptămâna aceasta, anxietatea publică crește, iar Putin pare să își întărească securitatea personală.

Un raport al unei agenții europene de informații, publicat de IStories și relatat simultan de Financial Times și CNN, arată că Serviciul Federal de Protecție (FSO) a întărit semnificativ măsurile de securitate în jurul lui Putin încă din martie, aparent de teamă că acesta ar putea deveni ținta unui atac cu drone, inclusiv din partea unor membri ai elitei ruse.

FSO a intensificat controalele pentru cei care îl vizitează pe Putin, iar colaboratorilor săi li s-a interzis utilizarea telefoanelor mobile și a dispozitivelor conectate la internet și deplasarea cu transportul public. The Washington Post nu a obținut independent raportul, dar Remeslo a spus că informațiile sunt „în linii mari corecte”.

De la începutul războiului, Putin conduce tot mai mult Rusia dintr-o rețea de buncăre subterane și și-a redus aparițiile publice. Întreruperile periodice ale comunicațiilor la Moscova sunt parțial legate de temerile sale privind securitatea, potrivit raportului.

După asasinarea generalului Fanil Sarvarov, în decembrie, a izbucnit o dispută internă privind eșecurile de securitate, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri atribuite Ucrainei.

Asasinarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, de către SUA și Israel — aliat apropiat al lui Putin — ar fi amplificat și mai mult temerile Kremlinului și ar fi oferit serviciilor de securitate un pretext pentru a restricționa internetul, a spus Hodorkovski.

„La Moscova, uciderea lui Khamenei a fost percepută ca un exemplu al folosirii tehnologiei internetului pentru urmărire la distanță”, a spus el. „Și pentru că rețeaua rusească este vulnerabilă la astfel de metode, au intrat în panică”.

Putin își întărise deja securitatea după rebeliunea eșuată a lui Evgheni Prigojin din iunie 2023, dar măsurile au devenit și mai stricte acum două luni, a spus Remeslo.

Cum spune Remeslo că s-a produs „trezirea” sa

Remeslo făcuse parte, anterior, dintr-o echipă de propagandiști ai Kremlinului care îi vizau pe opozanții regimului, inclusiv pe Alexei Navalnîi. Ca avocat, Remeslo a depus mărturie împotriva opozanților și a participat la campanii de denigrare online.

Într-un interviu acordat Kseniei Sobceak, el a recunoscut că a plătit un pensionar pentru a depune o plângere împotriva lui Navalnîi privind presupuse fraude legate de donațiile către Fundația Anticorupție.

Acuzațiile au făcut parte din dosarul care i-a adus lui Navalnîi o condamnare la nouă ani de închisoare în martie 2022. Navalnîi a murit în februarie 2024 într-o colonie penitenciară arctică — ucis cu o otravă rară, potrivit guvernelor occidentale.

Remeslo spune acum că regretă implicarea în persecutarea lui Navalnîi și că încearcă să repare acest lucru vorbind împotriva lui Putin, în speranța că și alte figuri importante i se vor alătura.

Dezamăgirea față de Putin a venit treptat, a spus el — mai întâi când și-a dat seama că războiul din Ucraina nu se va termina rapid, apoi când Putin s-a retras din spațiul public în timpul rebeliunii lui Prigojin și i-a lăsat pe alții să gestioneze criza.

„Am înțeles că acesta nu este președintele pe care l-am votat. Nu este un om curajos”, a spus Remeslo. „Este o persoană care se teme de orice adversar real”. Mult timp a ezitat să vorbească public, sperând că negocierile cu administrația Trump vor pune capăt războiului.

Dar în martie, când a devenit clar că discuțiile nu duc nicăieri și că Putin este încurajat să continue războiul de creșterea prețurilor petrolului, alimentată de conflictul lui Trump cu Iranul, Remeslo a decis că trebuie să vorbească.

„Trebuia să încercăm să-l oprim”, a spus el. „Trebuia să vorbim împotriva lui”.

El crede că aproximativ jumătate din administrația Kremlinului îi împărtășește opiniile, inclusiv Kirienko și unii oficiali din structurile de securitate și ministerul apărării rus.

„În administrație există oameni buni”, a spus el. „Râd de Putin și spun că este foarte primitiv și că împinge țara spre prăpastie”. „Desigur, public nu spun asta. Pentru că ar ajunge imediat în închisoare și li s-ar confisca toate bunurile”.

Raportul european îl menționează și pe fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu, drept o posibilă sursă de îngrijorare pentru Kremlin, deoarece păstrează „o influență considerabilă asupra conducerii militare” și ar fi asociat „riscului unei tentative de lovitură de stat”. Nu sunt date dovezi pentru aceste afirmații.

Arestarea fostului adjunct al lui Șoigu, Ruslan Țalikov, în dosare de corupție, ar putea reprezenta o amenințare directă pentru acesta, potrivit raportului — opinie împărtășită și de Remeslo.

„Putin va fi înlăturat la un moment dat chiar de cercul său apropiat, când nu le va mai fi util”, a spus Remeslo. „Asta îl așteaptă”.