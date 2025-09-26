Moartea misterioasă a unui român în Italia. Trupul său a fost dscoperit într-un depozit

1 minut de citit Publicat la 13:33 26 Sep 2025 Modificat la 13:53 26 Sep 2025

Poliţiştii italieni sosiţi la fața locului au efectuat primele investigații şi au adunat toate informațiile necesare pentru a reconstitui evenimentele și a identifica autorii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat român în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort în data de 25 septembrie, într-un depozit aflat la periferia localității Colico, în provincia Lecco, Italia.

Trupul neînsuflețit al bărbatului prezenta o rană compatibilă cu o armă de foc. Descoperirea a avut loc în cursul nopții, iar ancheta este coordonată de Parchetul din Lecco.

Potrivit primelor verificări, bărbatul "ar fi fost ucis prin împușcare". Corpul fără viață a fost găsit în interiorul unui depozit, iar zona a fost izolată pentru a permite specialiștilor să efectueze cercetările, relatează publicaţia Leccotoday.

Poliţiştii italieni sosiţi la fața locului au efectuat primele investigații şi au adunat toate informațiile necesare pentru a reconstitui evenimentele și pentru a identifica autorii. Informațiile inițiale furnizate de autorități indică faptul că românul a fost probabil împușcat. Trupul său neînsuflețit a fost găsit în interiorul clădirii și se așteaptă acum rezultatele autopsiei, care ar trebui să ofere mai multe detalii despre cauza decesului.

Autopsia va fi o etapă crucială în cadrul anchetei. Examinările medico-legale vor putea confirma ipotezele inițiale ale investigației și vor oferi probe tehnice utile anchetatorilor în realizarea anchetei lor. Între timp, Carabinierii efectuează toate investigațiile necesare, intervievează orice martor și verifică prezența sistemelor de supraveghere video din zonă care ar fi putut înregistra activități suspecte.

În prezent, anchetatorii păstrează o maximă discreție în ce privește detaliile cazului.