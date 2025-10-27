Momente de tensiune la Roma. O româncă a agresat clienţii unui bar, apoi a devastat maşina carabinierilor sosiţi la faţa locului

<1 minut de citit Publicat la 12:28 27 Oct 2025 Modificat la 12:29 27 Oct 2025

Când i-a văzut, femeia a reacționat violent, împingându-i și insultându-i pe agenţii de poliţie. Sursa foto: Gettyimages (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 32 de ani a fost arestată de carabinieri la Roma, în Italia, fiind acuzată de rezistență față de un funcționar public și distrugere agravată.

Femeia, aflată într-o evidentă stare de agitație, foarte probabil din cauza consumului excesiv de alcool, a început să agreseze clienţii barului. Angajaţii localului au încercat să o calmeze, apoi au chemat poliţia, relatează presa din Italia.

După sosirea carbinierilor la faţa locului, situația a escaladat. Când i-a văzut, femeia a reacționat violent, împingându-i și insultându-i pe agenţii de poliţie.

Investigațiile inițiale au arătat că femeia în vârstă de 32 de ani, deja cunoscută de forțele de ordine pentru incidente similare, era evident agitată , probabil din cauza abuzului de alcool. Imobilizată de ofițeri, a fost introdusă cu forța în mașina patrulei.

Agresiunea, însă, a continuat şi în interiorul vehiculului, unde a lovit și a deteriorat luneta din dreapta spate a vehiculului.

Femeia a fost arestată și dusă la tribunal unde judecătorul a confirmat arestarea și i-a ordonat să se prezinte la secția de poliție în fiecare zi pentru a semna controlul judiciar.