Niște români din Italia au furat mii de colete cu produse scumpe care ar fi trebuit să fie livrate la clienți. Cum au fost prinși

2.000 de colete Amazon nu au ajuns niciodată la clienţi după ce au fost furate. Carabinierii le-au descoperit într-un depozit lângă Milano, în Italia. 3 români au fost arestaţi fiind consideraţi responsabili de aceste furturi.

Coletele conțineau electrocasnice și echipamente informatice de o valoare semnificativă, dar prejudiciul nu a fost încă stabilit. Pachetele, care nu au ajuns niciodată la destinatari, se aflau într-un depozit industrial de la periferia orașului Milano. Se consideră că prejudiciul financiar adus companiei și clienților acesteia este semnificativ şi nu a fost finalizată estimarea sa, relatează presa din Italia.

Carabinierii au arestat doi cetățeni români, în vârstă de 30 și 25 de ani, ambii fără antecedente penale, sub acuzația de primire de bunuri furate. Un al treilea cetățean român, în vârstă de 24 de ani și, de asemenea, fără antecedente penale, a fost acuzat de aceeași infracțiune.

În dimineața zilei de vineri, 24 octombrie, poliţiştii italieni au intervenit la un depozit industrial abandonat, unde fusese observat intrând un camion cu remorcă, cu numere de înmatriculare românești. Șoferul vehiculului a fost una dintre persoanele arestate ulterior.

O percheziție imediată a zonei a dus la descoperirea a peste 2.000 de cutii cu etichete și sigle Amazon în interiorul depozitului și al camionului. Coletele conțineau echipamente informatice, electrocasnice și alte mărfuri diverse care nu fuseseră încă livrate clienților.

În colaborare cu biroul de securitate al companiei, s-a stabilit ulterior că produsele fuseseră colectate în mod regulat de agenții de transport maritim, dar nu ajunseseră niciodată la destinațiile prevăzute, nici în Italia, nici în străinătate.

Bunurile, de o valoare considerabilă și încă în curs de cuantificare, au fost confiscate împreună cu bunul folosit ca depozit. Cei 3 români arestaţi se află la dispoziţia procurorilor. În acest caz s-a deschis o amplă anchetă.