Coşmarul trăit de Iulian, plecat la sparanghel în Germania. A rămas fără acte şi doarme afară: "Am venit să câştig un ban şi uite ce păţesc"

Iulian, un român de 28 de ani din Botoşani, susţine că a ajuns în Germania cu contract legal, dar i-a fost confiscat abuziv buletinul şi a rămas pe străzi. "E prea de tot ce se întâmplă aici!", îşi începe Iulian povestea, potrivit stiridiaspora.ro.

"Aici, ne ţine în carantină trei săptămâni, nu ne dă de muncă, ne dă de mâncare doar dimineaţa şi după-masă, seara nu ne dădea. Multe au făcut", mai spune tânărul cu doi copii acasă.

Momentul care a umplut paharul pentru Iulian a fost o bătaie iscată chiar între colegii săi români, în care a fost şi el rănit. A doua zi, a decis să plece să îşi caute de muncă în alt loc, însă de acolo, lucrurile au mers din rău în mai rău.

"S-au îmbătat nişte români, au sărit la bătaie, mi-au dat cu furca într-un picior, în fine. Mi-am făcut bagajul şi dimineaţa am plecat. Vin coordonatorii care se ocupă de fermă după mine, apoi mi-au propus să vin să fac lichidarea, dacă nu vreau să mai stau. Vin înapoi la fermă, îi dau buletinul să facă lichidarea, după care îmi reţine buletinul.

Am zis "nu vreţi să îmi daţi buletinul, nu stau sechestrat aici". Am plecat. Apoi, vin iar după mine să mă bage într-o maşină. Ajung înapoi la fermă. Am văzut că nu ies cu ei la capăt, am bătut la uşă, la o casă, au chemat poliţia. A venit poliţia, le-am zis despre ce e vorba. A venit şi patronul fermei, a vorbit ce a vorbit cu poliţia, nu s-a rezolvat nimic", a mai spus Iulian.

Tânărul a încercat să ceară ajutor şi la ambasada din Berlin, dar nu l-a obţinut.

Fără acte şi fără cazare, românul a dormit afară. "Am dormit pe beton lângă un bloc, lângă ambasadă. M-a luat somnul şi am adormit că eram obosit (...). Am venit să muncesc, să câştig un ban şi uite ce păţesc".