Un român stabilit în Spania a ajutat cu mâncare zeci de familii: 'Oamenii sunt în mare necaz și nu îi ajută nimeni'

Adrian Anton (34 de ani), originar din Râmnicu Vâlcea, este patronul firme de transport rapid în Spania și locuiește împreună cu soția, copiii, mama și surorile în provincia Tarragona.

"Am văzut că niște români de la Londra s-au unit și au strâns alimente pentru cei cu probleme de acolo. Eu de ce aș fi stat pe canapea? N-am putut, serios. Eu nu mor de foame, încă am ce să mănânc, am o casă, ne e bine, o parte din furgonete încă aleargă.

Va fi bine, sunt sigur. Dar alții chiar sunt în mare necaz acum. Și nu-i ajută nimeni. Au rămas fără muncă, nu mai pot plăti chirii, facturi, au copii de crescut. Am aflat și de un român care locuiește pe marginea drumului, într-o rulotă. I-am dus și lui o sacoșă plină cu mâncare", a declarat românul pentru jurnalemigrant.com.

Adrian a explicat că, inițial, a plătit 2.000 de euro pentru pachete, iar apoi prietenii au început și ei să contribuie.

"Am încărcat mașina personală, doi prieteni au venit și ei cu mașinile lor, și am împărțit alimentele prin mai multe localități de pe aici: Miami Platja, Montroig, Riudoms, Reus, Cunit, Bonavista, Torreforta, St.Pere I St.Pau. Am făcut totul în garajul meu, acolo am adunat toate produsele și am umplut sacoșele. Am folosit în permanență mănuși și gel sanitar pentru a nu pune în pericol pe nimeni", a mai precizat Adrian Anton.