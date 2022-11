Mii de români din diaspora, adunați la Berlin, pentru a susține familia Furdui ai cărei copii au fost luați de autorități

Mii de români s-au adunat astăzi în fața Porții Brandenburg din Berlin pentru susținerea familiei Furdui, ai cărei copii au fost luați de Protecția Copilului din Germania, în aprilie 2021.

Sursa foto: Facebook/ Sustinem familia Furdui

Potrivit organizatorilor, în Berlin au ajuns peste 70 de autocare de români. De asemenea, la protest au participat mai mulți politicieni români, printre care fostul ministru al Apărării din România, Gabriel Leș.

Manifestanții au cerut întoarcerea în familie a celor cinci din cei șapte copii care sunt încă în custodia autorităților germane (doi dintre copii au fost lăsați să se întoarcă în familie).

Cu puțin timp în urmă, familia Furdui a primit vești bune. Unul dintre cei cinci copii, fetița lor Naomi, a fost trimisă acasă de autorități.

La sfârșitul lunii octombrie 2022, copilul cel mare al familie Furdui, aflat în custodia Jugendamt, a fugit în România.

"David și Naomi au spus în repetate rânduri că vor să se întoarcă acasă, asistenții sociali și tutorii nu le-au permis să facă acest lucru și au vorbit de rău despre părinții lor. Fiind cuprins de disperare în urma acestor discuții cu tutorele și alti reprezentanti ai Jugendamt, David a gândit un plan să scape și a fugit în România la rude.

A considerat inadmisibil ca la 17 ani să fie ignorată dorința lui de a se întoarce acasă. Acum este fericit că poate să-și continue viața departe de Jugendamt", a declarat Paraschiva Bloju, mătușa copiilor, potrivit Adevarul.ro.

Doi români din Germania au rămas fără cei şapte copii, după ce micuţii au fost luaţi de Protecţia Copilului

Toți cei 7 copii ai unei familii de români din Germania au fost luați de Protecția Copilului după ce fiul cel mare le-a spus profesorilor de la școală că sora lui mai mică este supusă violențelor fizice de către părinți.

Petru și Camelia Furdui au primit vizita unor reprezentanți ai Protecției Copilului din Germania pe 26 aprilie 2021, care i-au ridicat pe cei patru copii care erau acasă în acel moment. Tot atunci, părinții au fost anunțați că ceilalți 3 copii vor fi preluați direct de la școală.

Camelia şi Petre Furdui sunt doi români care s-au cunoscut in Spania și s-au stabilit în Germania după căsătorie. Cuplul are șapte copii, cel mai mic fiind în vârstă de un an, iar cel mai mare având vârsta de 15 ani.

Senatorul Titus Corlățean a adresat o interpelare prim-ministrului Florin Cîțu și ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu prin care cere „intervenția urgentă” a autorităților române în acest caz. Acesta susține că angajații Protecția Copilului nu a oferit motivele reținerii copiilor și au apelat la „o serie de argumente verbale constrângătoarepentru voința părinților”.

Senatorul a prezentat și acuzația pe fondul căreia s-a demarat acțiunea: "Demersul are legătură cu fiul cel mare David de 15 ani și citez: o stare de nemulțumire a acestuia față de părinți".

Mama copiilor neagă acuzațiile și susține că procedurile legale nu au fost respectate de autorități și a solicitat intervenția autorităților din România.

Partidul Alianța Renașterea Națională susținea, într-un comunicat de presă, că cei șapte copii au fost despărțiți în trei grupuri:

"Durerea familiei a fost amplificată și de faptul că minorii au fost dispersați în trei grupuri diferite, inclusiv copilul de un an care a fost dat în plasament. Dezaprobăm și tacticile ilegale pe care autoritățile germane le-au folosit să separe copiii de la părinții lor".

În jurul acestui caz s-a adunat o comunitate numeroasă care îi susține pe cei doi părinți. Pagina de Facebook „Sustinem familia Furdui” este apreciată de 1331 de persoane. Aici, oamenii cer să se facă dreptate familiei.

Potrivit informațiilor furnizate de acest grup, părinții au reușit să vorbească cu o parte dintre copiii lor la telefon după o săptămână în care nu au mai știut nimic despre ei. De asemenea, cei doi au apelat la un avocat pentru reprezentarea în procesul care se desfășoară astăzi.