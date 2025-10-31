Un român din Italia a ameninţat că îşi dă foc după ce a primit ordinul de evacuare din casă

Un român în vârstă de 41 de ani a amenințat că își dă foc în propria locuință din localitatea Ponte San Pietro, provincia Bergamo, Italia, după ce i-a fost adus la cunoştinţă ordinul de evacuare din locuinţă. 4 ore au durat negocierile între bărbat şi carabinieri, care în final l-au convins să renunţe la gestul său.

Carabinierii sosiţi la locuinţa românului pentru a însoţi executorul judecătoresc care punea în aplicare un ordin de evacuare împotriva bărbatului, cunoscut deja de forțele de ordine, au trebuit să intervină pentru a detensiona situaţia.

În momentul în care i s-a adus la cunoştinţă executarea evacuării, românul s-a stropit cu aproximativ 2-3 litri de benzină, turnați dintr-un recipient de cinci litri, a luat o brichetă în mână și a amenințat că își dă foc, relatează Corriere della Sera.

Întreaga scenă avea loc înăuntrul apartamentului pe care bărbatul ameninţa că îl va arunca în aer. În locuinţa bărbatului se acumulase deja o cantitate semnificativă de vapori de combustibil, care, combinată cu existența unei surse de aprindere, risca să provoace o explozie care ar fi pus în pericol viața poliţiştilor, a personalului prezent și a altor persoane din zonă.

Locuința se afla chiar deasupra laboratorului unui mare cuptor de panificație industrială, motiv pentru care zona a fost evacuată pe durata intervenției pentru a preveni un dezastru.

S-a declanşat situația de criză, iar la faţa locului au sosit poliţişti din cadrul Secției Operative, precum și un negociator specializat al Nucleului de Investigații din cadrul Comandamentului Provincial al carabinierilor din Bergamo.

Încă din primele momente, comandantul secției din Ponte San Pietro a reușit deja să stabilească un contact direct cu bărbatul, să discute cu acesta și să creeze condițiile necesare pentru o negociere reală. Negociatorul, împreună cu comandantul secției, s-a aflat într-un dialog continuu, cu scopul de a reduce treptat riscul.

În paralel, carabinierii au încercat să securizeze şi să izoleze zona: au îndepărtat posibile surse de aprindere, au aerisit încăperile și au păstrat distanța operațională pentru a preveni o aprindere accidentală.

După aproximativ patru ore de tratative, bărbatul român a acceptat să renunțe la hainele îmbibate cu benzină, s-a schimbat în haine curate și a fost de acord să îi urmeze pe carabinieri la secția din localitate.

La fața locului au intervenit și pompierii din Bergamo, care au asigurat neutralizarea pericolului de incendiu și de explozie, precum și un echipaj medical. Medicii de la ambulanţă l-au consultat pe bărbat și au decis să îl transporte la spitalul din Bergamo pentru efectuarea unei evaluări psihiatrice.