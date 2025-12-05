Din spatele gratiilor, Bolsonaro își lansează fiul în cursa pentru președinția Braziliei din 2026. Anunțul lui Flavio Bolsonaro

Flavio Bolsonaro va candida la președinția Braziliei în 2026. Foto: Profimedia Images

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro şi-a făcut cunoscută intenţia de a-l susţine pe fiul său cel mare, senatorul Flavio Bolsonaro, în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 2026, a anunţat vineri partidul său politic, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Liderul Partidului Liberal (de extremă dreapta), Valdemar Costa Neto, a declarat pentru Reuters că senatorul a afirmat că fostul preşedinte "i-a ratificat candidatura".

CNN Brasil a relatat, citând surse anonime, că liderul de extremă dreapta i-a oferit sprijinul fiului său cel mare în timpul unei vizite a acestuia la sediul poliţiei federale din Brasilia, unde fostul preşedinte îşi ispăşeşte pedeapsa cu închisoarea pentru tentativă de lovitură de stat.

Lui Jair Bolsonaro i s-a interzis să mai candideze din iunie 2023, când Curtea Electorală Federală din Brazilia (TSE) l-a condamnat pe liderul de extremă dreapta pentru conduita sa în timpul alegerilor din 2022.

În septembrie, fostul preşedinte a fost condamnat la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru că a plănuit o lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidenţiale din 2022 în faţa lui Luiz Iancio Lula da Silva.

Senatorul Flavio Bolsonaro a declarat vineri că tatăl său l-a desemnat succesorul său politic, în contextul în care următoarele alegeri prezidenţiale sunt programate pentru octombrie 2026, informează AFP.

"Confirm cu mare responsabilitate decizia celui mai mare lider politic şi moral al Braziliei, Jair Bolsonaro, de a-mi încredinţa misiunea de a continua proiectul nostru pentru Naţiune", a scris fiul cel mare al fostului lider de extremă dreapta, pe reţeaua de socializare X.