Discursuri istorice în lupta pentru Casa Albă. Melania Trump: „Am reușit să îmi împlinesc visul American”

Discursurile au avut ca teme principale economia, femeile și drepturile religioase. Cel mai așteptat moment al seriii a fost discursului Primei Doamne, care potrivit echipei sale de campanie, a fost scris în totalitate de Melania Trump.

Discursul a fost ținut cu public de la Casa Albă. Prima Doamnă a decris în tremeni laudativi mandatul soțului ei și i-a îndemnat pe americani să îi ofere și o a doua șansă de a conduce țara. Ea a vorbit despre visul american și despre mândria pe care a simțit-o când a devenit cetățean al Statelor Unite.

„Am vrut să devin cetățean. După 10 ani de lucrări scrise și răbdare, am studiat pentru test, iar în 2006 am devenit cetățean American. Încă este unul dintre cele mai mărețe momente din viața mea, deoarece datorită muncii grele și determinării am reușit să-mi împlinesc viisul American”, a spus Melania Trump.

Prima Doamnă a mulțumit eroilor care luptă împotriva „inamicului invizibil”

Melania Trump a multțumit celor aflați în prima linie în lupta cu noul coronavirus și a dat vina pe pandemie pentru situația în care se află țara. Doamna Trump a susținut printre altele că Donald, așa cum s-a referit la președinte, a fost primul șef de stat american care a adus subiectul legat de importanța libertății religioase în fața ONU, oferind speranță credincioșilor din lumea întreagă. Experții au etichetat informația ca fiind falsă, asta pentru că și alți președinți americani, printre care și Barack Obama, au abordat subiectul.

În ce-a de-a treia noapte a Convenției Republicane va lua cuvântul vicepreședintele Mike Pence, urmând ca ultima zi să aibă în centru discursul președintelui în care va accepta nominalizarea republicană la alegerile din 3 noiembrie.

Discursuri istorice în lupta pentru Casa Albă