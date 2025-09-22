Disney cedează în scandalul Jimmy Kimmel. Emisiunea celebrului prezentator revine pe post la mai puțin de o săptămână de la suspendare

1 minut de citit Publicat la 23:41 22 Sep 2025 Modificat la 23:41 22 Sep 2025

Emisiunea lui Jimmy Kimmel fusese suspendată de ABC și Disney pentru comentarii „nepotrivite” legate de moartea lui Charlie Kirk. Foto: Getty Images

Emisiunea lui Jimmy Kimmel urmează să se reia, marți, la postul ABC, după ce a fost suspendată vreme de mai multe zile, o decizie care a provocat un scandal uriaș în SUA și acuzații de cenzură la adresa administrației Trump. Kimmel i-a acuzat pe republicani că „exploatează în scopuri politice” asasinarea lui Charlie Kirk, iar acest comentariu a dus la suspendarea emisiunii sale.

„Am petrecut ultimele zile purtând conversaţii aprofundate cu Jimmy şi, după aceste discuţii, am luat decizia de a relua emisiunea, marţi”, au explicat reprezentanții grupului, proprietar al canalului ABC, într-un comunicat.

Decizia postului american ABC de a scoate din grilă emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” a stârnit critici masive din partea unor vedete de la Hollywood precum Ben Stiller, Jamie Lee Curtis şi Angelina Jolie.

Săptămâna trecută, preşedintele american Donald Trump a calificat imediat drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC.

„Programul lui Kimmel, cu indicatori de audienţă scăzuţi, este anulat; felicitări ABC pentru că în final a avut curaj”, a reacţionat preşedintele Trump pe contul său oficial de pe reţeaua Truth Social.

Preşedintele american l-a caracterizat pe Kimmel ca fiind „un ratat” şi a susținut că, potrivit lui, ratingul său este „foarte slab”.