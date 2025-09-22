„Nu îmi recunosc țara”. Angelina Jolie, reacție la suspendarea lui Jimmy Kimmel și la atacurile la libertatea de exprimare din SUA

Angelina Jolie. sursa foto: Getty

Angelina Jolie spune că trăiește o ruptură față de propria țară, în contextul în care libertatea de exprimare din Statele Unite este pusă sub semnul întrebării. „Nu îmi recunosc țara”, a afirmat actrița, adăugând că „orice lucru, oriunde, care divide sau limitează exprimarea personală și libertățile cuiva, cred că este foarte periculos.”

Declarația a fost făcută duminică, la Festivalul de Film de la San Sebastian, unde un jurnalist a întrebat-o: „De ce vă este teamă ca artist și ca american?”, scrie The Guardian.

„Este o întrebare foarte dificilă”, a răspuns Jolie. „Îmi iubesc țara, dar în acest moment, nu îmi recunosc țara. Am trăit întotdeauna internațional, familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea. Viziunea mea asupra lumii este egală, unită și internațională. Orice lucru, oriunde, care divide sau limitează exprimarea personală și libertățile cuiva, cred că este foarte periculos”.

„Trăim vremuri atât de serioase încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri cu ușurință. Sunt vremuri foarte, foarte grele prin care trecem împreună”, a adăugat actrița.

Comentariile ei vin la câteva zile după ce Jimmy Kimmel Live! a fost suspendat „pe termen nelimitat” de ABC, companie deținută de Disney.

Decizia a venit după ce Brendan Carr, șeful Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), a criticat declarațiile lui Kimmel despre asasinarea lui Charlie Kirk, când prezentatorul a spus: „Gașca MAGA (încearcă) disperată să îl prezinte pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca pe altcineva decât unul de-ai lor”.

Ironia este că Jolie a jucat în mai multe producții Disney – Maleficent și continuarea sa, dar și în The Eternals, parte a universului Marvel.

Suspendarea lui Kimmel a stârnit un val de reacții din partea unor nume grele precum Olivia Rodrigo, Pedro Pascal și Mark Ruffalo. New York Times scria că decizia a fost luată de CEO-ul Disney, Bob Iger, și șefa diviziei de televiziune, Dana Walden.

Mark Ruffalo, Hulk-ul din MCU, a scris pe Threads: „Acțiunile Disney vor scădea mult mai mult dacă anulează emisiunea lui Kimmel”. Și a completat: „Disney nu vrea să fie cei care au distrus America”.

Într-un mesaj video pentru protestul anti-Trump „No Kings”, programat pe 18 octombrie, Ruffalo a mers și mai departe: „Guvernul SUA este cel care suprimă acum libertatea de exprimare. Este guvernul, nu vecinii voștri, nu cineva de pe rețelele sociale. Guvernul face asta acum.Și aici trebuie să fim uniți, pentru că regimurile autoritare, regimurile fasciste degradează libertățile noastre treptat, până când ajungem să trăim cele mai mici, mai fricoase, mai ascunse vieți. Gândiți-vă cum e să trăiți sub talibani, pentru că acolo ne îndreptăm”.

Pedro Pascal a scris pe Instagram că „este alături de Kimmel”, cu mesajul: „Defend #FreeSpeech Defend #DEMOCRACY.”

Tatiana Maslany, interpreta lui She-Hulk, a cerut fanilor să își anuleze abonamentele la Disney+. Damon Lindelof, creatorul serialului Lost, a anunțat că nu va mai lucra cu Disney+ dacă prezentatorul nu revine pe post.

„Am fost șocat, întristat și înfuriat de suspendarea de ieri și aștept să fie ridicată cât mai curând. Dacă nu se va întâmpla asta, nu pot, cu bună-credință, să lucrez pentru compania care a impus această măsură,” a scris el pe Instagram.

Olivia Rodrigo a transmis că este „foarte supărată de această cenzură flagrantă și de acest abuz de putere” și că îl susține pe Kimmel.

Scenaristul Dan Gilroy, premiat recent cu un Emmy pentru serialul Andor de pe Disney+, a scris în Deadline că vede paralele între povestea serialului, despre „o preluare fascistă”, și America lui Trump: „Instrumentele de guvernare, coerciție și intimidare ale lui Donald Trump și-au găsit ținta la Hollywood. În fața unei furtuni pe rețelele sociale, a fricii și a unui președinte FCC care amenință că ‘pot face asta pe calea ușoară sau pe cea grea’, Disney l-a suspendat pe Jimmy Kimmel pentru că și-a spus părerea”.