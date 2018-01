Autoritățile au fost nevoite să evacueze un mall din Florida după ce au constatat că au fost detonate două dispozitive cu explozibili. Potrivit primelor informații, nicio persoană nu a fost rănită.

Oamenii legii au găsit dispozitivele detonate chiar pe coridoarele principale, iar pompierii au sesizat existența unui pachet suspect în care se crede că se află explozibili.

Suspectul ar fi un bărbat alb, de vârstă mijlocie, au spus oficialii.

A fost deschisă o anchetă în acest caz, însă nu există detalii care să arate că ar fi fost vorba despre un atac terorist.

„Nu avem o dovadă, până în acest moment, care să indice că ar fi vorba despre un act terorist. În acest moment, verificăm imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Nu știm ce a încercat să facă această persoană. Ceilalți oameni se aflau la cumpărături și se bucurau de timpul lor liber”, a afirmat un oficial al Poliției, Troy Schulze, potrivit Time.

LATEST: Scene remains active as investigators working to determine contents of a suspicious package that remains near movie theatre inside Eagles Ridge Mall. @10NewsWTSP pic.twitter.com/MJbS64IQ14