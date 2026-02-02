Doar 50 de persoane vor avea voie să treacă zilnic pe la Rafah. După 2 ani, Israelul a redeschis punctul de trecere între Gaza și Egipt

Publicat la 12:09 02 Feb 2026 Modificat la 12:09 02 Feb 2026

Doar 50 de persoane vor avea voie să treacă zilnic pe la Rafah. FOTO: Profimedia Images

Israelul a autorizat luni dimineață redeschiderea parțială a punctului de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt, după aproape doi ani de închidere, potrivit unui oficial israelian din domeniul securității, citat de CNN.

Măsura permite unui număr mic de palestinieni să părăsească enclava devastată de război și unui număr și mai mic să se întoarcă.

Uniunea Europeană operează punctul de trecere, ca ultim pas al primei faze a acordului de încetare a focului, mediat de SUA, care a intrat în vigoare la mijlocul lunii octombrie în enclavă.

Acest punct de trecere crucial, care a fost în mare parte închis după ce Israelul l-a preluat în mai 2024, a trecut duminică printr-o serie de pregătiri realizate de Uniunea Europeană, Egipt și alte părți implicate în administrarea punctului de frontieră.

În primele zile de funcționare, doar 50 de persoane pe zi vor avea voie să treacă în ambele sensuri, a relatat luni AlQahera News, instituție afiliată statului egiptean, citând o sursă neidentificată.

CNN a relatat anterior că, în total, 150 de palestinieni ar urma să poată părăsi zilnic Gaza prin acest punct de trecere, însă doar 50 ar avea permisiunea să intre.

Costurile ridicate pentru a trece frontiera, împreună cu procedurile birocratice și de securitate îndelungate, fac ca puțini palestinieni să se poată aștepta în mod realist să plece. Unii palestinieni au spus că, atunci când punctul era deschis, au plătit mii de dolari — sume pe care puțini și le pot permite.