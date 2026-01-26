Israelul a „redeschis parțial” punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt. Care este condiția pentru deschiderea completă

Punctul de trecere Rafah. Foto: Getty Images

Israelul a anunțat că a fost de acord să redeschidă punctul de trecere a frontierei dintre Fâșia Gaza și Egipt doar după finalizarea operațiunii de recuperare a corpului ultimului ostatic israelian rămas în teritoriu. Punctul de trecere Rafah a fost închis în mare parte din mai 2024, când partea palestiniană a fost ocupată de forțele israeliene. Se presupunea că acesta ar fi trebuit să se redeschidă în prima etapă a armistițiului dintre Israel și Hamas, care a început în octombrie. Totuși, Israelul a fost de acord cu o „redeschidere parțială”, scrie BBC News.

Guvernul israelian a condiționat redeschiderea pentru ca Hamas să depună toate eforturile pentru a returna trupul ultimului ostatic, sergentul-major Ran Gvili. Duminică, armata israeliană a anunțat că a început o nouă căutare a rămășițelor sale în nordul Gazei. Presa israeliană a citat oficiali militari care au declarat că operațiunea are loc într-un cimitir din orașul Gaza și că ar putea dura câteva zile.

Redeschiderea se întâmplă în contextul în care mediatorii americani și alți mediatori continuă să facă presiuni asupra ambelor părți pentru următorii pași în vederea promovării planului de pace al președintelui Donald Trump.

Duminică seară, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul „a fost de acord cu o redeschidere limitată a punctului de trecere Rafah doar pentru trecerea pietonilor, sub rezerva unui mecanism israelian complet de inspecție”. „Ca parte a planului în 20 de puncte al președintelui Trump, Israelul a acceptat redeschiderea limitată a punctului de trecere Rafah numai pentru trecerea pietonilor, sub rezerva unui mecanism complet de inspecție israelian. Redeschiderea punctului de trecere a fost condiționată de returnarea tuturor ostaticilor în viață și de efortul 100% al Hamas de a localiza și returna toți ostaticii decedați. IDF desfășoară în prezent o operațiune concentrată pentru a epuiza toate informațiile de intelligence care au fost colectate în efortul de a localiza și repatria ostaticul căzut, sergentul-major Ran Gvili. La finalizarea acestei operațiuni și în conformitate cu ceea ce s-a convenit cu SUA, Israelul va deschide punctul de trecere Rafah. Statul Israel se angajează să repatrieze eroul israelian, sergentul-major Ran Gvili, și nu va precupeți niciun efort pentru a-l aduce acasă, pentru a-i oferi o înmormântare evreiască adecvată”, a transmis biroul, într-o postare pe X. Anterior, armata israeliană a declarat că trupele au „început o operațiune țintită în zona Liniei Galbene din nordul Fâșiei Gaza” pentru a recupera trupul lui Gvili. Linia Galbenă delimitează teritoriul controlat încă de forțele israeliene în temeiul acordului de încetare a focului. Oficiali militari israelieni au declarat presei locale că operațiunea a acționat pe baza informațiilor colectate de-a lungul unei perioade lungi de timp, care indicau că rămășițele lui Gvili ar fi putut fi îngropate în zonele Shejaiya și Daraj Tuffah din orașul Gaza, la est de Linia Galbenă. Aceștia au adăugat că unități specializate erau la fața locului, inclusiv rabini, echipe de căutare și experți stomatologi echipați cu aparate mobile de radiografie. Aripa militară a Hamas, Brigăzile Izzedine al-Qassam, a declarat duminică că „a furnizat mediatorilor toate detaliile și informațiile pe care le deține cu privire la locația corpului lui Gvili”. „Forțele israeliene percheziționau unul dintre locuri”, a adăugat acesta. Între timp, familia lui Gvili și-a reiterat puternica opoziție față de redeschiderea punctului de trecere Rafah înainte ca trupul său să fie returnat în Israel pentru înmormântare. Tânărul de 24 de ani a fost ucis în kibuțul Alumim în timpul atacului condus de Hamas asupra sudului Israelului, pe 7 octombrie 2023, iar trupul său a fost dus înapoi în Gaza ca ostatic.

Sâmbătă, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au condus o delegație care s-a întâlnit cu prim-ministrul Israelului pentru discuții axate pe implementarea celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza. Witkoff a declarat că întâlnirea a fost „constructivă și pozitivă”. În prima fază, Hamas și Israelul au convenit asupra armistițiului, a schimbului tuturor ostaticilor israelieni, vii și morți, din Gaza, cu palestinienii deținuți în închisorile israeliene, a unei retrageri parțiale israeliene și a unei creșteri a livrărilor de ajutor umanitar. A doua fază ar trebui să prezinte un nou guvern palestinian tehnocrat în Gaza care să preia gestionarea serviciilor publice, precum și reconstrucția și demilitarizarea completă a teritoriului, inclusiv dezarmarea Hamas și a altor grupări. Războiul a fost declanșat de atacul din 7 octombrie 2023, când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice în Gaza. Israelul a răspuns lansând o campanie militară în Gaza, în timpul căreia peste 71.650 de persoane au fost ucise, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.