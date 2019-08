Doliu în lumea muzicii. O cântăreață îndrăgită s-a stins din viață

Cântăreaţa americană de jazz şi soul Nancy Holloway, care s-a instalat în Franţa în 1960 şi a cunoscut succesul printre idolii muzicii yé-yé, a murit miercuri la locuinţa sa din Paris, la vârsta de 86 de ani, au anunţat apropiaţii săi, relatează AFP.



"Nancy Holloway a murit în această dimineaţă la locuinţa sa. Ea a părăsit scena în 2008 din cauza problemelor de sănătate", a declarat Christophe Mouty, devenit curatorul său.



Nancy Holloway, pe numele său adevărat Nancy Brown, născută pe 11 decembrie 1932 în Cleveland, a reluat în franceză succesul lui Dionne Warwick "Don't Make Me Over", care a devenit "T'en vas pas comme ça".



Îndrăgostindu-se de Franţa până în punctul de a se stabili în această ţară permanent, cântăreaţa de culoare a obţinut succesul cu hiturile "Dis-lui que je ne suis pas la" în duet cu Nino Ferrer, "Dernier baiser", "J'ai découvert Paris", "Prends garde a toi"...



În 1961, Nancy Holloway triumfă la ABC, unde este una dintre principalele invitate ale primului număr al emisiunii "Âge tendre et tete de bois" a lui Albert Raisner.



"Nancy a lucrat cu cei mai mari artişti şi producători internaţionali de muzică jazz, precum şi cu nume mari din lumea divertismentului, precum Sammy Davis Junior, Quincy Jones şi Dizzy Gillespie", a mai spus Christophe Mouty.



Remarcată de actorul André Pousse, ea a apărut şi pe marele ecran în producţii precum "Le Gentleman de Cocody" regizat de Christian-Jaque, "Jeux de massacre" în regia lui Alain Jessua şi "Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques" de Michel Audiard.