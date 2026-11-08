Doliu național în Polonia, după atacul în care au fost uciși 6 oameni. Polițistul erou, care l-a oprit pe atacator, e în stare gravă

3 minute de citit Publicat la 09:50 08 Noi 2026 Modificat la 09:51 08 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Polonia îşi plânge morţii atacului armat de sâmbătă dintr-o piaţă din centrul Cracoviei, care a răpit viaţa a şase persoane, în timp ce anchetatorii continuă să caute mobilul atacului. Preşedintele Karol Nawrocki a anunţat două zile de doliu naţional în zilele de duminică şi luni., relatează duminică dpa, preluată de Agerpres.

Doi poliţişti au fost răniţi, unul dintre ei suferind trei răni prin împuşcare. "Ne rugăm pentru acest poliţist curajos, pentru ca acest erou să supravieţuiască", a spus ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski.

Un atacator înarmat a deschis focul dintr-o maşină în Piaţa Centrală a oraşului, ucigând şase persoane şi rănind cel puţin alte 16 - conform noului bilanţ al victimelor -, înainte ca poliţia să tragă asupra lui şi să-l rănească grav.

Potrivit presei locale, atacatorul purta o cască sau o mască care îi ascundea faţa.

Ulterior, la domiciliul suspectului au fost descoperite încă trei cadavre, despre care se crede că ar fi membri ai familiei atacatorului, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Poliţia l-a identificat pe suspect ca fiind un bărbat de origine poloneză, în vârstă de aproximativ 25 de ani, care se pare că a tras fără discernământ asupra victimelor sale.

Patru femei şi doi bărbaţi au fost ucişi, iar cel puţin 16 persoane au fost rănite, printre care cinci cetăţeni străini. Doisprezece dintre răniţi se aflau în stare critică sau în starea în care viaţa le era pusă în pericol, potrivit lui Krzysztof Klęczar, guvernatorul regiunii Malopolska (sud-estul ţării).

Arma atacatorului era echipată cu un „dispozitiv menit să îmbunătățească precizia”

Poliţia consideră că autorul atacului a acţionat singur şi a infirmat informaţiile potrivit cărora agenţii de poliţie ar fi căutat un posibil complice.

Motivul său este neclar, dar ministrul de interne Marcin Kierwinski a spus că primele concluzii sugerează că suspectul avea "viziuni foarte radicale".

Există indicii că acesta ar fi fost fascinat de ideologiile de extrema dreaptă, dar acest aspect urmează încă să fie investigat, a declarat ministrul.

Atacatorul a folosit o puşcă semiautomată similară cu puşca de asalt americană AR-15, a informat poliţia.

Agenţia de ştiri poloneză PAP a relatat, pe baza unor fotografii, că arma părea să fie echipată cu un dispozitiv menit să îmbunătăţească precizia de tragere.

Suspectul avea asupra lui şi un pistol, iar în maşina sa au fost găsite alte câteva arme şi muniţii, a indicat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Polițiștii polonezi au deschis focul asupra atacatorului în mai puțin de 3 minute de la primirea alertei

Conform relatărilor din presă, maşina atacatorului s-a ciocnit cu un alt vehicul la o intersecţie în timp ce fugea de la locul faptei. Apoi el a sărit din maşină şi a deschis focul asupra poliţiştilor, care au ripostat şi l-au rănit. Suspectul a fost imobilizat şi dus la spital.

Ministrul de interne Marcin Kierwinski a lăudat reacţia rapidă a poliţiei, afirmând că agenţii au deschis focul asupra atacatorului în mai puţin de trei minute de la primirea primei alerte de urgenţă, împiedicând astfel pierderi de vieţi omeneşti şi mai mari.

Ministerul Apărării din Polonia a infirmat speculaţiile potrivit cărora suspectul ar fi fost militar în activitate sau fost militar.

Atacatorul este tratat într-un spital din Cracovia pentru răni care i-ar fi pus viaţa în pericol şi a fost supus mai multor operaţii.

Dimensiunea actului de violenţă a ieşit la iveală după ce anchetatorii au percheziţionat locuinţa suspectului, situată la aproximativ două ore de mers cu maşina de Cracovia.

De teama că în interiorul clădirii ar fi putut fi ascunşi explozibili, poliţiştii au folosit o dronă pentru a inspecta imobilul şi au descoperit trei cadavre.

Persoanele decedate erau două femei şi un bărbat, despre care se crede că erau cei mai apropiaţi membri ai familiei atacatorului, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă.

Premierul polonez nu a oferit alte detalii despre decesul acestora, dar a precizat că poliţia, serviciile de securitate şi procurorii fac tot posibilul pentru a stabili, cât mai rapid, motivul atacatorului.

Anchetatorii continuă să adune probe. Colectarea acestora la faţa locului va continua cel puţin până duminică, a declarat ministrul justiţiei, Waldemar Zurek, sâmbătă seara.

Martorii, care pot ajuta poliţia cu informaţii, au fost îndemnaţi să contacteze cea mai apropiată secţie de poliţie, în timp ce Zurek a cerut pedepsirea cu asprime a atacatorului.

Premierul Donald Tusk şi ministrul de interne Marcin Kierwinski s-au deplasat la Cracovia sâmbătă, în urma atacului.

Cu o populaţie de peste 800.000 de locuitori, Cracovia este al doilea oraş ca mărime din Polonia. Oraşul este considerat o destinaţie populară pentru turişti din întreaga lume. Principalele atracţii includ Piaţa Principală, Castelul Wawel de pe Dealul Wawel şi catedrala. Oraşul universitar face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.