Donald Trump, anunț de ultimă oră în legătură cu Canalul Panama: "Țara și-a dat acordul"

Administrația Trump a anunțat obținerea unei concesii importante în legătură cu Canalul Panama, pe care președintele american a amenințat să-l preia, fără a exclude folosirea forței, transmite joi Agerpres, care citează AFP.

Astfel, navele maritime guvernamentale ale Statelor Unite vor putea folosi gratuit canalul, conform unui anunț făcut de Departamentul de Stat.

"Statul Panama şi-a dat acordul de a nu mai taxa navele guvernamentale americane la traversarea Canalului Panama", a precizat Departamentul de Stat într-o postare pe X, adăugând că acest lucru "va economisi guvernului american milioane de dolari".

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O