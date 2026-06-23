Donald Trump i-ar fi spus în privat lui Volodimir Zelenski să acționeze „mai îndrăzneț” împotriva Rusiei

4 minute de citit Publicat la 17:41 23 Iun 2026 Modificat la 17:41 23 Iun 2026

Foto: Getty Images

Guvernul ucrainean este încrezător că are sprijinul lui Donald Trump pentru o campanie de presiune menită să forțeze Rusia să accepte noi negocieri de pace, relatează Kyiv Indepenent, marți, după ce au apărut informații că Donald Trump a avut o discuție privată cu Volodimir Zelenski în care l-a încurajat pe acesta să fie „mai îndrăzneț”.

Un oficial de rang înalt al guvernului de la Kiev a declarat pentru publicația ucraineană că Trump a părut mult mai deschis la a-l susține pe Zelenski și că i-a spus acestuia în privat că ar trebui să „acționeze mai îndrăzneț” în cadrul discuțiilor cu regimul de la Kremlin.

Mesajul vine în contextul în care Ucraina își intensifică eforturile pentru a obține o întâlnire între Zelenski și Putin — idee susținută de Trump, dar pe care Kremlinul o refuză.

„Trump spune că nu crede cu adevărat că Putin va face ceva fără să se pună presiune pe el”, a adăugat oficialul, care a fost informat despre recenta întâlnire dintre Trump și Zelenski.

Deși oficialii americani s-au ferit să confirme dacă Trump susține în mod explicit bombardamentele ucrainene pe teritoriul Rusiei, ei au afirmat că președintele american consideră forța esențială.

„Președintele Trump crede în pace prin forță”, a spus un oficial american.

Planul lui Zelenski de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

De ani de zile, Zelenski susține că numai Putin are autoritatea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Totuși, fiecare tentativă de a organiza o întâlnire directă între cei doi lideri s-a lovit de același obstacol - refuzul dictatorului.

Rusia a evitat constant negocierile într-o țară neutră, insistând în schimb ca Zelenski să călătorească la Moscova — o ofertă pe care Ucraina o vede mai degrabă ca pe un pretext convenabil de a evita întâlnirea decât ca pe o invitație reală.

„Nu voi merge la Moscova pentru a mă întâlni cu Putin. Ne putem întâlni în Turcia, Elveția sau în Orientul Mijlociu”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor pe 17 iunie.

La începutul acestei luni, Trump a semnalat public că ar susține negocieri directe.

„Nu mă deranjează. Să rezolve ei între ei”, a spus Trump.

În ciuda acestor declarații, Kremlinul a continuat să insiste că orice întâlnire poate avea loc doar la Moscova. Impasul a determinat Ucraina să caute o altă cale.

Potrivit oficialilor ucraineni, echipa lui Zelenski a ajuns la concluzia că lui Putin — care a încercat să evite antagonizarea fățișă a lui Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă — i-ar fi aproape imposibil să refuze o invitație transmisă direct de președintele american.

La întâlnirea lor din 16 iunie, Zelenski a propus tocmai această idee.

Președintele ucrainean i-a propus lui Trump să găzduiască în Statele Unite un summit la care să participe atât Zelenski, cât și Putin.

„Zelenski i-a sugerat lui Trump să-l invite pe Putin în America, iar asta ar fi perfect”, a spus oficialul ucrainean de rang înalt. „Lui Donald i-a plăcut ideea”.

Oficiali americani familiarizați cu discuțiile au confirmat pentru The Kyiv Independent că Ucraina a făcut o asemenea propunere. Totodată, aceștia au avertizat că o astfel de întâlnire nu este așteptată „în viitorul apropiat”.

Presiuni militare

Manevrele diplomatice au loc în timp ce Ucraina devine tot mai îndrăzneață în a duce războiul pe teritoriul Rusiei.

În ultimele săptămâni, orașe ale Rusiei — inclusiv Moscova, pe care Putin a încercat mult timp să o țină departe de război — au fost atacate puternic de ucraineni.

Ucraina consideră aceste lovituri parte a unei campanii legitime de presiune, menită să forțeze Kremlinul să-și recalculeze prioritățile.

În mod remarcabil, SUA au evitat în mare măsură să comenteze escaladarea. În același timp, Ambasada SUA la Moscova a emis recent prima sa avertizare de securitate privind riscurile pe care atacurile cu drone din interiorul Rusiei le prezintă pentru cetățenii americani.

Rusia și-a intensificat, în paralel, bombardarea Ucrainei. Această realitate a fost abordată în discuțiile dintre Zelenski și Trump.

La cea mai recentă întâlnire, Zelenski i-a arătat președintelui american fotografii cu pagubele produse de o lovitură a rușilor recentă asupra Lavrei Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante monumente religioase și istorice ale Ucrainei.

Potrivit unei surse familiarizate cu întâlnirea, Trump a fost vizibil afectat de ceea ce a văzut. Președintele american a fost „dezamăgit” de distrugeri și „părea emoționat”.

Discuțiile au abordat și una dintre preocupările urgente ale Kievului: apărarea antiaeriană.

În weekend, Zelenski a spus că Trump susține ideea de a permite Ucrainei să producă sub licență rachete pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot.

Chestiunea a devenit mai urgentă deoarece stocurile americane au fost puse sub presiune de războiul SUA cu Iranul, iar rezervele Ucrainei de rachete interceptoare rămân limitate.

Administrația Trump a spus că va „analiza” propunerea.

Discuțiile de la G7 au părut, de asemenea, să întărească un mesaj mai amplu pe care Ucraina încearcă să-l transmită partenerilor săi: că Ucraina câștigă inițiativa în război.

Oficialii ucraineni cred că evoluțiile militare recente l-au ajutat să-l convingă pe Trump că Ucraina se află într-o poziție mai puternică decât la începutul acestui an.

Această schimbare s-a reflectat în mesajul final al summitului.

Trump s-a alăturat celorlalți lideri G7 în semnarea unei declarații comune care reafirmă „sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina” și arată că statele membre sunt „pregătite să analizeze” acordarea de licențe Ucrainei pentru producția internă de armament.

„Rusia ar trebui să încheie un acord”, a spus președintele american.