Donald Trump înființează un grup care va „opri imediat toate formele de discriminare și persecuție împotriva creștinilor”

Trump susține că intenționează să elimine ceea ce numește „prejudecata anti-creștină” din SUA / Sursa foto: Getty Images

Fostul președinte Donald Trump a anunțat joi că intenționează să elimine ceea ce numește „prejudecata anti-creștină” din SUA, formând un grup de lucru condus de procurorul general Pam Bondi pentru a investiga „țintirea” comunității creștine, informează APNews.

Vorbind la două evenimente din Washington, organizate în jurul Mic-dejunului Național de Rugăciune, Trump a declarat că acest grup de lucru va avea misiunea de a „opri imediat toate formele de discriminare și persecuție împotriva creștinilor în cadrul guvernului federal, inclusiv în cadrul DOJ, care a fost absolut îngrozitor, IRS, FBI – îngrozitor – și alte agenții.”

Trump a precizat că Bondi va avea și rolul de a „urmări cu fermitate cazurile de violență și vandalism împotriva creștinilor” și de a „muta cerul și pământul” pentru a apăra drepturile credincioșilor la nivel național.

La câteva ore după aceste declarații, Trump a semnat un ordin executiv prin care a mandatat noul grup de lucru să identifice politici, practici sau acțiuni ilegale în cadrul departamentelor și agențiilor guvernamentale și să recomande măsuri prezidențiale sau legislative suplimentare.

„Să aducem religia înapoi”

Mai devreme în acea zi, Trump a participat la Mic-dejunul Național de Rugăciune, o tradiție de peste 70 de ani în Washington, unde a spus că relația sa cu religia s-a „schimbat” după cele două tentative de asasinat din anul precedent. El a îndemnat americanii să „îl aducă pe Dumnezeu înapoi” în viețile lor.

La un al doilea eveniment organizat în aceeași zi, Trump a adoptat un ton mai combativ, anunțând, pe lângă grupul de lucru, și crearea unei Comisii pentru Libertate Religioasă. De asemenea, a criticat administrația Biden pentru ceea ce a numit „persecuția” credincioșilor, referindu-se la măsurile luate împotriva activiștilor anti-avort.

Totodată, Trump s-a lăudat cu eforturile administrației sale de a limita programele de diversitate, echitate și incluziune, precum și de a restricționa participarea persoanelor transgender în sporturile feminine.

„Nu știu dacă ați observat, dar în ultimele două săptămâni am scăpat de woke,” a declarat el. „Woke a dispărut complet.”

Oamenii „nu pot fi fericiți fără religie, fără credință”

Anunțul lui Trump privind noul grup de lucru a fost întâmpinat cu critici din partea organizației Americans United for Separation of Church and State.

„În loc să protejeze libertatea religioasă, acest grup de lucru va folosi credința pentru a justifica bigotismul, discriminarea și subminarea legilor noastre privind drepturile civile,” a declarat Rachel Laser, președintele și CEO-ul organizației.

La Capitoliu, Trump a susținut că oamenii „nu pot fi fericiți fără religie, fără credință” și a insistat asupra necesității de a „readuce religia” în viața publică.

Pe de altă parte, reverendul Paul Brandeis Raushenbush, un pastor baptist și lider al Interfaith Alliance, l-a acuzat pe Trump de ipocrizie, susținând că administrația sa a restricționat, de fapt, libertatea religioasă.

„De la autorizarea raidurilor în biserici până la supravegherea organizațiilor de caritate religioase și suprimarea diversității religioase, administrația Trump a încălcat libertatea religioasă într-un mod fără precedent,” a declarat Raushenbush.

În schimb, Kelly Shackelford, liderul organizației conservatoare First Liberty Institute, a salutat inițiativa, afirmând că „toți americanii ar trebui să fie liberi să își practice credința fără interferențe guvernamentale.”

Un nou birou religios la Casa Albă

Trump a mai anunțat și înființarea unui Birou pentru Credință la Casa Albă, care va fi condus de Paula White-Cain, pastor. White-Cain, cunoscută pentru vederile sale carismatice și pentru susținerea lui Trump încă din 2016, a lăudat fostul președinte, numindu-l „cel mai mare apărător al religiei, credinței și lui Dumnezeu.”

Matthew Taylor, autorul cărții The Violent Take It By Force: The Christian Movement That Is Threatening Our Democracy (2024), a declarat că, deși biroul pentru credință nu ridică îngrijorări majore, „grupul de lucru privind prejudecata anti-creștină este mult mai alarmant.”

„Într-o țară majoritar creștină, este absurd să pretinzi că există o persecuție sistemică împotriva creștinilor,” a explicat Taylor. „Când o majoritate începe să se plângă de persecuție, acest lucru devine adesea un pretext pentru a ataca minoritățile.”

„Credeam în Dumnezeu, dar acum simt mult mai profund acest lucru. Ceva s-a întâmplat.”

În cadrul evenimentelor, Trump a rememorat momentul din 2024 când un glonț l-a ratat la limită în timpul unui miting din Butler, Pennsylvania.

„M-a schimbat. Simt că am devenit și mai puternic,” a spus el, adăugând: „Credeam în Dumnezeu, dar acum simt mult mai profund acest lucru. Ceva s-a întâmplat.”

Ulterior, la mic-dejunul de rugăciune organizat de un grup privat, Trump a declarat: „A fost Dumnezeu cel care m-a salvat.”

Totuși, fostul președinte nu a ratat ocazia să glumească: „Mă bucur că episodul nu mi-a afectat părul,” a spus el, stârnind râsete în sală.

Trump, care se identifică drept creștin non-denominațional, a numit libertatea religioasă „o piatră de temelie a vieții americane” și a pledat pentru protejarea ei „cu devotament absolut.”

Mic-dejunul Național de Rugăciune și semnificația sa

Evenimentul, care datează din 1953, a fost inițiat de președintele Dwight D. Eisenhower, iar de atunci, toți președinții americani au participat la această tradiție.

Începând cu 2023, evenimentul a fost împărțit în două: unul organizat la Capitoliu, destinat în special oficialilor guvernamentali, și unul mai mare, desfășurat într-un hotel, unde participă mii de persoane.

Președintele Joe Biden, care a participat la evenimentul de la Capitoliu în 2023 și 2024, a transmis un mesaj prin livestreaming către celălalt grup, marcând o distanțare față de tradiția anterioară, în care Mic-dejunul Național de Rugăciune era gestionat de o organizație religioasă privată.

În acest an, senatorii Maggie Hassan (democrată, New Hampshire) și Roger Marshall (republican, Kansas) au fost co-președinții onorifici ai evenimentului.