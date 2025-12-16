Donald Trump Jr. şi Bettina Anderson s-au logodit după un an de relaţie

Donald Trump Jr. și-a anunțat logodna cu Bettina Anderson la Casa Albă pe 15 decembrie. Sursa colaj foto: Getty Images

Donald Trump Jr. şi Bettina Anderson s-au logodit după un an de relaţie, a relatat The New York Times. Fiul cel mare al preşedintelui SUA a început relaţia cu vedeta din Palm Beach în decembrie 2024, după ce au apărut primele zvonuri că povestea lui de iubire cu fosta prezentatoare Fox News, Kimberly Guilfoyle, s-a apropiat de sfârșit. Pentru Donald Trump Jr. este a treia oară când se logodeşte.

Președintele american, Donald Trump, a anunţat luni seara, în cadrul unei petreceri care a avut loc la Casa Albă, că fiul său cel mare, Donald Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o femeie din înalta societate din Palm Beach, conform sursei citate.

În plus, Andrew Surabian, un purtător de cuvânt al fiului lui Donald Trump, a confirmat logodna cu Bettina Anderson, care provine dintr-o familie înstărită și caritabilă. Tatăl ei, Harry Loy Anderson Jr., a fost un bancher cunoscut, proprietar de restaurant și dezvoltator imobiliar.

› Vezi galeria foto ‹

Donald Trump Jr. a fost văzut pentru prima dată cu Bettina Anderson în august 2024, înainte de a fi văzut din nou în decembrie, în timp ce se țineau de mână în timpul unei plimbări nocturne prin Palm Beach, Florida, au scris jurnaliştii publicaţiei People.

Surse apropiate fiului liderului american au declarat la acea vreme că acesta şi logodnica lui de atunci, Kimberly Guilfoyle, petreceau mai mult timp separat.

În vârstă de 47 de ani, Donald Trump Jr. a fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa Trump, fost model și actriță, cu care are cinci copii. Vanessa a cerut divorțul în 2018. Ulterior, s-a logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă a televiziunii americane.

Cine este Bettina Anderson

Bettina Anderson şi-a sărbătorit ziua de naştere pe 1 decembrie, când a împlinit vârsta de 39 de ani şi a crescut în Palm Beach, Florida. Presa internaţionala a relatat că ea a studiat istoria artei la Universitatea Columbia și a locuit în New York înainte de a se întoarce în Florida. Împreună cu frații ei, logodnica lui Donald Trump Jr. a co-fondat Paradise Fund, care se concentrează pe educație, sănătate și inițiative de ajutorare.

În trecut, Bettina Anderson ar fi format cupluri cu managerul de fonduri speculative Ken Griffin și cu moștenitorul gumei de mestecat William "Beau" Wrigley Jr. Anderson.

Ştire în curs de actualizare.