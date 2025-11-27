Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle

Publicat la 15:08 27 Noi 2025 Modificat la 15:39 27 Noi 2025

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a fost logodită cu Donald Trump Jr. FOTO: X - Getty Images

Noua ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a devenit vedeta neașteptată a unui eveniment de Ziua Recunoștinței găzduit de Camera de Comerț Americano-Elenă, unde a apărut într-o rochie transparentă.

Kimberly Guilfoyle, care este o apropiată a președintelui Donald Trump și fosta logodnică a fiului lui cel mare, a atras toate privirile cu rochia lungă transparentă, pe care mulți au considerat-o mult prea provocatoare pentru o întâlnire diplomatică oficială. Ambasadoarea chiar a urcat pe un podium, sub lumina reflectoarelor, pentru a ține un discurs.

US Ambassador in Athens sparks a stir with a sheer dress



The new US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, became the unexpected star of a Thanksgiving event hosted by the American-Hellenic Chamber of Commerce. The focus wasn’t on her speech but on her outfit — a sheer… pic.twitter.com/XPmsi8yYXg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Rețelele sociale sunt împărțite: unii îi laudă încrederea și stilul, în timp ce alții susțin că un ambasador SUA nu ar trebui să apară într-o astfel de ținută la evenimente formale, spunând că a fost o încălcare a protocolului.

Guilfoyle este, fără îndoială, o personalitate în SUA. Este avocată, fostă prezentatoare Fox News, fosta soție a guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr.

În decembrie 2024, președintele Trump a nominalizat-o pentru a fi ambasador în Grecia, iar ea a preluat oficial rolul în septembrie 2025.

Kimberly Guilfoyle are acum 56 de ani.

Fiul în vârstă de 48 de ani al președintelui ales, Donald Trump Jr., a cerut-o de soție pe Guilfoyle în ajunul Anului Nou 2020, iar cuplul și-a ținut logodna în secret timp de aproape un an. Cei doi s-au despărțit anul trecut, dar în ciuda acestui fapt ea a rămas o susținătoare a președintelui Trump.

Cine este Kimberly Guilfoyle

Guilfoyle, fostă vedetă Fox News, a fost președinta comitetului de susținere a lui Trump. A apărut frecvent la evenimentele de campanie și a ținut și discursuri publice pentru susținerea acestuia.

Originară din San Francisco, Guilfoyle a lucrat ca procuror în San Francisco și Los Angeles.

S-a căsătorit cu guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, în 2001, iar cinci ani mai târziu au divorțat.

După ce a fost nominalizată de Trump pentru reprezentanța diplomatică din Grecia, Guilfoyle a spus:

„Sunt onorată să accept nominalizarea președintelui Trump pentru a servi ca următor ambasador în Grecia și aștept cu nerăbdare să câștig sprijinul Senatului SUA”, a scris ea pentru X. „Victoria istorică a președintelui Trump aduce speranță și optimism americanilor și aliaților iubitori de libertate din întreaga lume.”

„În calitate de ambasador, aștept cu nerăbdare să îndeplinesc agenda Trump, să-i sprijin pe aliații noștri greci și să inaugurez o nouă eră de pace și prosperitate”, a mai spus ea.