Donald Trump, supărat pe condițiile de la ONU: „Scările rulante s-au stricat, Prima Doamnă era să cadă, teleprompterul nu merge”

Scările rulante de la sediul ONU s-au stricat când ajuns președintele SUA. Foto: Captură video

Președintele SUA, Donald Trump, s-a adresat, luni, Adunării Generale a ONU pentru prima dată din 2020. În deschiderea discursului, liderul de la Casa Albă s-a plâns în privinţa deficiențelor de organizare pe care le-a găsit.

"Am parte de un scări rulante stricate aici, Prima Doamnă era să cadă, un teleprompter care nu merge", a acuzat Trump, la sediul ONU de la New York.

Momentul în care scările rulante se opresc tocmai în când președintele SUA pășește pe ele a fost suprins de camerele de filmat. Donald Trump și soția sa, Melania, au fost nevoiți să le urce.

NOW - Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Donald Trump a fost primit în sală cu aplauze, un lucru pe care l-a apreciat.

"Nu mă deranjează să țin acest discurs fără teleprompter, deoarece teleprompterul nu funcționează. Astfel, vorbești mai mult din inimă", a completat președintele american, care a amintit că au trecut șase ani de la ultima sa adresare la Națiunile Unite.

LMAO the escalator at the UN stopped working as soon Trump and Melania got on and had to walk up pic.twitter.com/b1DIXpRSmn — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 23, 2025

În continuare, Trump a afirmat că SUA este „cea mai fierbinte țară din lume”: „America este binecuvântată cu cea mai puternică economie, cele mai puternice granițe, cea mai puternică armată, cele mai puternice prietenii și cel mai puternic spirit dintre toate națiunile de pe fața pământului”.

Trump a criticat ONU

Apoi, Trump a început să critice ONU, spunând că această organizație „nu a făcut nimic pentru a opri războaiele” pe care le-a „oprit” el. De asemenea, el a spus că soția lui a fost aproape să „cadă pe scara rulantă” de la ONU care ar fi defectă.

„Asta am reușit eu să obțin de la ONU, o scară rulantă defectă și un teleprompter defect”.

În a doua parte a discursului său, Donald Trump a criticat recunoașterea de către țările europene a Palestinei, spunând că aceasta este o „recompensă” pentru terorism.

„Noi toți cei care vrem pace ar trebui să fim uniți într-un singur mesaj - Eliberați ostaticii! Nu să cedăm șantajului lor. Trebuie să oprim războiul, să recuperăm ostaticii, îi vrem pe toți 20 înapoi.

Vrem și ostaticii și pe cei 38 de morți înapoi”.