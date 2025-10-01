Donald Trump se plânge că navele stealth americane sunt „urâte”: „Sunt o persoană foarte estetică”

Trump a declarat că „nu este un fan” al unora dintre navele Marinei. Foto: Colaj Hepta/Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a vorbit marți despre estetica navelor de război ale Marinei SUA, spunând, în fața a sute de generali și amirali, că unele nave stealth ale SUA sunt „urâte”.

În timpul summitului liderilor militari americani de marți, la Baza Quantico din Virginia, Trump a declarat că „nu este un fan” al unora dintre navele Marinei.

„Ei spun: «Oh, e vorba de stealth». Am spus: «Ăsta nu e stealth». Nu este necesară o navă urâtă pentru a spune că e stealth.” Trump s-a autointitulat și „o persoană foarte estetică”.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic”, a declarat președintele SUA.

Președintele nu a specificat despre ce nave vorbește. Marina are însă nave de război stealth, în special distrugătoarele din clasa Zumwalt. Designul corpului navei, de tip „tumblehome”, este menit să reducă secțiunea transversală radar a navei, îngreunând detectarea acesteia de către adversari, scrie Business Insider.

În schimb, Donald Trump a lăudat bombardierele strategice B-2, pe care le consideră „incredibile”.

Trump a făcut multe comentarii despre aspectul și funcționalitatea navelor Marinei în trecut, iar multe reclamații formulate în timpul primei sale administrații au continuat și în a doua.

Mark Esper, fostul secretar al apărării în timpul primei administrații Trump, a documentat în memoriile sale mai multe astfel de cazuri, inclusiv faptul că Trump s-a plâns în „mai multe ocazii” că navele Marinei „arată urât”, mai ales în comparație cu cele ale rușilor sau italienilor, despre care președintele ar fi spus că arată „mai frumos, mai elegant, ca o navă adevărată”.

Esper și-a amintit că i-a spus președintelui că navele de război americane „sunt construite pentru a lupta și a câștiga, nu pentru a câștiga concursuri de frumusețe”, dar acest lucru nu l-a mulțumit pe Trump.

La sfârșitul primului său mandat, Trump și-a asumat în glumă meritul pentru designul estetic al noii fregate a Marinei. Trump a spus că feedback-ul său a dus în cele din urmă la schimbarea designului, transformând-o în ceea ce el a numit „un iaht cu rachete pe el”.

Și în ambele mandate, Trump a ridicat mai multe plângeri cu privire la portavioanele din clasa USS Gerald R. Ford. Conform cărții lui Esper, Trump a numit în repetate rânduri portavionul Ford, primul din clasa sa, „supraevaluat” și „defect”, concentrându-se pe catapultele și elevatoarele sale electromagnetice pentru aeronave. De asemenea, el a spus că insula portavionului „arată foarte rău - este stupidă”, susținând că centrul de comandă ar trebui mutat spre mijlocul navei de război.

După cum a scris Esper, pentru Trump, „cel mai important lucru părea să fie întotdeauna imaginea și «aspectul»”.