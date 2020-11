Decizie radicală la Casa Albă: Donald Trump l-a demis pe șeful Pentagonului, Mark Esper

Donald Trump ia decizii pe ultima sută de metri a mandatului său la Casă Albă: printr-o postare făcută pe Twitter, acesta a anunțat că l-a eliberat din funcție pe Ministrul Apărării, Mark Esper, anunțând totodată și care este înlocuitorul acestuia.

"Sunt încântat să anunţ că Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului Naţional de Contraterorism (confirmat unanim de Senat) va fi secretar interimar al apărării, cu efect imediat."

"Chris va face o SUPER treabă! Mark Esper este demis. Îi mulțumesc pentru serviciul său", a scris pe Twitter președintele american

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..