Donald Trump şi soţia sa, Melania, testaţi pozitiv pentru COVID-19! Ce urmează în Statele Unite

Trump a precizat că el şi soţia vor începe imediat carantina şi procedurile de recuperare.

''Vom trece peste asta împreună'', a scris Donald Trump pe Twitter, în contextul în care va sta în carantină chiar la Casa Albă.

În vârstă de 74 de ani, preşedintele american a anunţat anterior că intră în izolare, după ce una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump, Hope Hicks, a fost testată pozitiv la coronavirus.

Hicks a făcut parte din grupul de consilieri care a călătorit marți cu președintele, la bordul Air Force One, la dezbaterea pe care Trump pe care a avut-o cu Joe Biden la Cleveland, în Ohio.

Pe parcursul perioadei probabile în care preşedintele s-a infectat acesta a fost însoţit de mai mulţi membri ai familiei sale precum şi de lideri din Executivul şi din Congresul american.

Aceştia vor trebui acum să se izoleze, la rândul lor, şi să îşi facă testele pentru coronavirus.

Programul dezbaterilor prezidenţiale include încă două dezbateri faţă în faţă între Trump şi Biden.

Cea mai apropiată ar urma să se desfăşoare în data de 15 octombrie în Miami, Florida (fiind anterior programată în Michigan), însă acest lucru nu mai pare posibil în prezent, durata carantinei în caz de coronavirus fiind de 14 zile.

Cea de-a treia, şi ultima, dezbatere prezidenţială este anunţată pentru 22 octombrie la Nashville,Tennessee însă nici în cazul acesteia nu este clar dacă se va putea desfăşura, factorul decisiv fiind evoluţia stării de sănătate a preşedintelui Trump.

Prima confruntare directă Trump - Biden a avut loc marţi, 29 septembrie, şi a fost caracterizată de presa internţională drept una ''haotică'', în care moderatorul a fost depăşit de situaţie şi în care competitorii au făcut schimb de insulte.

Trump s-a autoproclamat, pe Twitter, câştigător al dezbaterii, reuşind să-l întrerupă pe Joe Biden de peste 70 de ori şi determinându-l pe acesta să izbucnească, la un moment dat, şi să-i spună preşedintelui: "N-ai de gând să taci? Nu este o atitudine prezidenţială".

Comisia non-partizană care se ocupă de dezbaterile prezidenţiale a anunţat, după confruntarea din Cleveland, Ohio, că schimbă regulile şi că aceluia care îşi întrerupe competitorul i se va tăia microfonul.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!