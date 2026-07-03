Donald Tusk susține că Ucraina caută modalități de a reduce tensiunile cu Polonia

<1 minut de citit Publicat la 16:47 03 Iul 2026 Modificat la 16:47 03 Iul 2026

„Am semnale că partea ucraineană caută modalități de a reduce tensiunile”, a afirmat Tusk / Foto: Getty Images

Ucraina caută modalități de a reduce tensiunile cu Polonia, a declarat vineri prim-ministrul polonez Donald Tusk, după ce miniștrii de externe ai celor două țări s-au întâlnit pentru a discuta despre o dispută privind masacrele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, informează Reuters.

„Nu cunosc rezultatele întâlnirii, dar am semnale că partea ucraineană caută modalități de a reduce tensiunile”, a afirmat Tusk într-o conferință de presă.

În același timp, prim-ministrul polonez a mai spus că lunile următoare ar putea fi o perioadă crucială pentru securitatea țărilor de pe flancul estic al NATO.

„Polonia se pregătește intens pentru diverse scenarii, dar lunile următoare ar putea fi cruciale din cauza naturii schimbătoare a războiului”, a declarat el în aceeași conferință de presă.

Cele mai recente tensiuni au apărut după ce președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei în contextul unei dispute legate de o unitate militară ucraineană numită după insurgenți pe care Varșovia îi consideră responsabili pentru masacrele asupra polonezilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.