Dosarele secrete despre dispariția aviatoarei Amelia Earhart vor fi făcute publice. Anunțul lui Donald Trump

1 minut de citit Publicat la 19:30 27 Sep 2025 Modificat la 19:30 27 Sep 2025

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că va ordona desecretizarea și publicarea tuturor documentelor guvernamentale legate de celebra aviatoare Amelia Earhart, dispărută misterios în 1937, în timpul unui zbor deasupra Oceanului Pacific, notează Agerpres.

"Dispun Administraţiei mele să declasifice şi să publice toate informaţiile guvernamentale legate de Amelia Earhart, despre ultima ei călătorie şi tot ce se referă la ea", a scris Trump pe Truth Social.

Liderul american a subliniat că povestea dispariției acesteia, petrecută în urmă cu aproape 90 de ani, continuă să fascineze milioane de oameni din întreaga lume.

O enigmă de aproape un secol

Avionul pilotat de Amelia Earhart s-a pierdut fără urmă în 1937, în timpul încercării sale de a realiza un zbor în jurul lumii. Nici până astăzi epava aparatului și trupul aviatoarei nu au fost găsite.

De-a lungul timpului, numeroase legende și teorii ale conspirației au circulat în legătură cu soarta ei. Totuși, majoritatea istoricilor sunt de acord că aparatul s-a prăbușit în ocean și că Earhart, care avea atunci 39 de ani, și-a pierdut viața în accident.

O pionieră a aviației

Amelia Earhart a rămas în istorie drept prima femeie care a traversat Atlanticul ca pilot, în anul 1928. Reușita a transformat-o într-un star media și într-un simbol al curajului și al progresului pentru femeile din întreaga lume.