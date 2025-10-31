Dosarul unui antrenor de hochei, în Marea Britanie. Verdictul judecătorilor, deşi, suspectul a spus că soţia s-a înjunghiat singură

Fostul jucător internațional de hochei, Mohamed Samak, şi-a înjunghiat mortal soţia, Joanne, în vara lui 2024. Sursa foto: Facebook/West Mercia Police

Dosarul unui antrenor de hochei, în Marea Britanie, a ajuns la final. Judecătorii au dat verdictul final în cazul suspectului, deşi, acesta a susţinut că soţia lui s-a înjunghiat singură. Cetățeanul egiptean Mohamed Samak a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, relatează BBC. În sala de judecată a fost şi mama victimei, care a făcut mărturii cutremurătoare. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Antrenor şi fost jucător internațional de hochei, Mohamed Samak, care și-a înjunghiat brutal soția, şi-a aflat vineri pedeapsa: îşi va petrece restul vieţii după gratii. În vârstă de 43 de ani, bărbatul a ucis-o pe Joanne Samak în faţa fiului lor, în locuința lor din Droitwich Spa, Worcestershire, pe 1 iulie 2024, conform sursei citate.

În cadrul noului proces de la Curtea Coroanei din Worcester, Mohamed Samak a declarat iar că soţia lui, care avea 49 de ani, a murit din cauza mai multor răni pe care şi le-a provocat singură prin înjunghiere.

În instanţă, fostul jucător internațional de hochei, Mohamed Samak, a fost informat că va sta la închisoare o perioadă minimă de 19 ani și 247 de zile. Judecătorul James Burbidge KC a descris minciunile inculpatului drept o "poveste odioasă".

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că judecătorul James Burbidge KC a mai adăugat: "Nu pot accepta că ești cu adevărat regretabil, deoarece, încă îți negi responsabilitatea".

În instanță, Mohamed Samak era îmbrăcat într-un trening complet negru și a petrecut mare parte din audiere dând din cap și mormăind pentru sine. Când i s-a cerut să se ridice pentru pronunțarea sentinței, a fost nevoie ca agenții de securitate să-l ridice de brațe.

Mama victimei, mărturii cutremurătoare după ce a aflat pedeapsa dată de judecători

Penny Vale, mama victimei Joanne Samak, a declarat în instanță: "Ca mamă, sunt complet zdrobită, iar nu trece zi fără să mă gândesc la ea și să plâng, ea a fost bebelușul meu. Să aud cum a fost curmată viața ei a fost cel mai cumplit moment al vieții mele".

BBC a mai relatat că mama Joannei Samak a mai făcut următoarele declaraţii: "Ea era atât de încântată să fie mamă la 40 de ani, dar acum prețiosul ei fiu a fost lipsit de dragostea mamei sale".

Penny Vale a povestit că, atunci când i-a spus nepotului ei că mama lui a murit, acesta i-a spus: "Sunt prea tânăr ca să nu am o mamă". Ulterior, femeia a mai mărturisit: "Nu vom trece niciodată peste pierderea ei".