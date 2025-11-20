Două trenuri de călători s-au ciocnit în Cehia: Cel puţin 42 de oameni au fost răniţi. Care este cauza accidentului feroviar

Cel puţin 42 de oameni au fost răniţi după ce două trenuri de călători s-au ciocnit în Republica Cehă. Sursa foto: Profimedia Images

Zeci de oameni au trăit clipe de coşmar în Cehia, după ce două trenuri de călători s-au ciocnit violent joi. Potrivit primelor informaţii, cel puţin 42 de persoane au fost rănite în urma accidentului feroviar, iar medicii le-au acordat îngrijiri în corturile instalate la faţa locului, dar şi în ambulanţele care au sosit în urma apelului făcut, a relatat Euronews. Se pare că incidentul nefericit s-ar fi petrecut după ce unul dintre trenuri ar fi trecut pe roşu.

Coliziunea dintre cele două trenuri de călători a avut loc joi dimineaţa, în jurul orei locale 06:20, şi s-a produs în apropierea oraşului Ceske Budejovice, situat la 150 de kilometri sud de Praga.

În urma accidentului feroviar, 42 de persoane au fost rănite din cauza coliziunii produse joi între două trenuri în Republica Cehă, a transmis AFP, conform Agerpres.

"Există 40 de persoane cu răni uşoare şi două cu răni grave", a declarat purtătoarea de cuvânt a serviciului de ambulanţă ceh, Petra Kafkova. Aceasta a adăugat că accidentul a fost semnalat la ora 05:19 GMT.

Cinci dintre victime au fost transportate la spital, în timp ce restul au fost tratate de medici la faţa locului, a declarat o purtătoare de cuvânt a unui spital regional pentru agenția de știri CTK, au mai relatat jurnaliştii publicaţiei Euronews.

Martin Kavka, purtător de cuvânt al operatorului feroviar Sprava zeleznic, a declarat pentru AFP că toţi pasagerii au fost evacuaţi din cele două trenuri implicate în accident.

Oficialul nu a precizat circumstanţele accidentului, limitându-se la a menţiona că a fost deschisă o anchetă în această privinţă. Însă, unele surse au afirmat că, de fapt, unul dintre trenurile de călători ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului.