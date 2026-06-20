Două trenuri s-au ciocnit în Bedford. Un mort și zeci de răniți. Consultatul verifică dacă sunt și români

Tragedie feroviară în Marea Britanie. Foto: Captură video/X

Două trenuri de călători s-au ciocnit, vineri seara, în Bedford, Marea Britanie. Poliţia Britanică pentru Transporturi a anunţat că o persoană a murit. Alte zeci de persoane sunt rănite. Coliziunea a implicat două trenuri ale companiei East Midlands Railway, a precizat Poliţia Britanică pentru Transporturi.

Serviciul de urgență a adăugat că 22 de persoane au fost grav rănite, iar alte 56 au suferit răni ușoare.

Au fost mobilizate peste 20 de ambulanțe, echipe specializate de intervenție în zone cu risc (Hazardous Area Response Teams) și șase ambulanțe aeriene.

Oamenii erau „atât de speriați și de derutați” după coliziunea dintre trenuri, a declarat un martor, potrivit Sky News.

Acesta a spus că „a existat un moment în care am fost aruncat în scaunul din fața mea”.

„Am văzut fum, oameni care plângeau și țipau”, a spus el.

„M-am ridicat și am văzut multe persoane care nu puteau să vorbească, aveau picioarele fracturate, iar apoi am reușit să ies din tren și, pentru că sunt destul de slab, am putut să mă strecor prin spațiul dintre uși.”

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat într-o postare pe X că este „profund îngrijorată” de informaţiile privind coliziunea.

Serviciul de Pompieri şi Salvare din Bedfordshire a precizat că echipajele se aflau la locul unui incident pe linia ferată, la sud de Bedford, şi a îndemnat publicul să se ţină la distanţă.

Operatorul feroviar East Midlands Railway a declarat că nu poate asigura circulaţia trenurilor către sau dinspre Londra pentru restul zilei, în timp ce Thameslink a precizat că toate liniile dintre Luton şi Bedford sunt blocate din cauza unei probleme aflate în curs de investigare.

Mesajul Consulatului României la Londra

Consulatul General al României la Londra are în atenție accidentul feroviar produs astăzi, 19 iunie 2026, în zona Bedford/Luton, și urmărește îndeaproape evoluția situației, în coordonare cu autoritățile britanice competente, inclusiv prin intermediul atașatului de afaceri interne din cadrul Ambasadei Londra, pentru obținerea de informații oficiale privind eventuali cetățeni români afectați și pentru acordarea sprijinului consular necesar, în limitele competențelor legale.

De asemenea a fost activata Reteaua regionala de contacte la nivelul comunitatii romanesti din regiune in vederea identificării de informatii despre cetateni romani ce ar fi afectati respectiv pentru coordonarea asistentei consulare si comunitare.

În conformitate cu recomandările autorităților locale, cetățenii sunt rugați să nu se deplaseze în zona incidentului, să evite orice acțiune care ar putea îngreuna intervenția serviciilor de urgență și să urmeze strict instrucțiunile Bedfordshire Police, ale personalului feroviar și ale echipajelor de intervenție.

Având în vedere perturbările majore ale circulației feroviare în zona Bedford/Luton, cetățenii români care au zboruri programate de pe sau către Aeroportul London Luton sunt rugați să verifice din timp statusul zborului, precum și opțiunile de transport către/de la aeroport, consultând informațiile furnizate de compania aeriană, aeroport și operatorii de transport. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să își planifice deplasarea alocând timp suplimentar și să evite traseele care presupun apropierea de zona incidentului.

Cetățenii români care se află într-o situație de urgență în legătură cu acest accident, precum și rudele acestora, sunt rugați să contacteze linia de urgență a Consulatului General al României la Londra: +44 7738 716335.