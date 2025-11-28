Drone suspecte au survolat baza din Germania unde sunt instruiți soldați ucraineni

Modificat la 20:14 28 Noi 2025

Publicat la 20:14 28 Noi 2025

<1 minut de citit Publicat la 20:14 28 Noi 2025 Modificat la 20:14 28 Noi 2025

Dronele au fost observare în octombrie, însă incidentul a fost dezvăluit abia acum. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Mai multe drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare din apropierea orașului german Rostock unde erau instruiți soldați ucraineni, scrie Agerpres, care citează DPA.

Acest incident s-a petrecut în luna octombrie, dar a ajuns la cunoștința publicului abia acum, potrivit unei relatări de vineri a cotidianului Der Spiegel, citat de agenția germană.

Ministerul de Interne al landului Mecklenburg - Pomerania Inferioară a confirmat survolul dronelor, dar a refuzat orice alte comentarii, invocând faptul că o investigație este încă în desfășurare.

Conform Der Spiegel, apariția celor patru drone deasupra acelei baze militare s-a petrecut pe 13 octombrie.

Nici armata, nici poliția germană nu au reușit să le neutralizeze.

Persoane a căror identitate nu a fost dezvăluită sunt în prezent investigate pentru înregistrarea neautorizată de imagini cu instalații militare.

Incidentul din 13 octombrie pare să se înscrie în seria de apariții de aparate fără pilot suspecte, atât în Germania, cât și în alte state europene care susțin Ucraina în războiul declanșat de Rusia.

Moscova a negat orice implicare și a acuzat "isteria" europenilor, insistând că acuzațiile sunt "nefondate şi nesusținute de probe".