Dronele ucrainene provoacă haos în Rusia: criză de benzină în peste 50 de regiuni

La sfârșitul lunii septembrie, în Rusia erau oprite 38% din capacitățile rafinăriilor, echivalentul a 338.000 de tone pe zi. Foto: Profimedia Images

Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești își fac simțite efectele. Rusia se confruntă cu cea mai gravă criză de carburanți din ultimii ani: în cel puțin 57 de regiuni nu se mai găsește benzină. Unele benzinării au fost nevoite să se închidă, prețurile la combustibil cresc rapid, iar autoritățile au interzis exportul de produse petroliere până la sfârșitul anului, potrivit unei analize BBC.

Întreruperile în furnizarea de benzină care au început în august în Extremul Orient rus s-au extins în cel puțin 57 de regiuni ale Rusiei. Criza se desfășoară pe fondul unui număr record de atacuri asupra instalațiilor energetice rusești de către drone ucrainene, notează BBC.

Oleg (nume schimbat la solicitarea lui n.red) se întorcea dintr-o vacanță petrecută în Crimeea anexată, cu mașina, când și-a dat seama că nu are unde să alimenteze.

Drumul până la Moscova depășește 1.000 de kilometri. Nu a reușit să alimenteze înainte de plecare, ca de obicei, deoarece la stațiile mari unde obișnuia să meargă erau cozi uriașe, iar altele rămăseseră complet fără carburant.

„Am băgat 10 litri la prima benzinărie unde nu erau cozi mari și am condus până la Krasnodar”, spune Oleg, adăugând că abia acolo a reușit să facă plinul înainte de a ajunge la Moscova.

Penuria de combustibil din Rusia a început în luna august. Lipsuri sezoniere apar, de obicei, în această perioadă a anului, însă de data aceasta criza a devenit mult mai gravă. Motivul: ucrainenii și-au intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești, instalații care procesează țițeiul brut în benzină și alte produse petroliere.

Criza a început în Orientul Îndepărtat — în Transbaikalia, Primorie și regiunea Sahalin — zone deservite de doar două rafinării mari. La benzinării s-au format cozi uriașe, oamenii plângându-se de lipsa anumitor sortimente de benzină și de faptul că aceasta se vinde în cantități mici sau doar pe bază de cupoane.

În ultimele luni, Ucraina a vizat frecvent infrastructura energetică rusă cu atacuri la distanță lungă, deși autoritățile de la Kiev nu confirmă întotdeauna responsabilitatea acestor lovituri. De altfel, Rusia a început importul de benzină din China și alte state asiatice, pentru a compensa deficitul de combustibil apărut după atacurile cu drone ale Ucrainei asupra celor mai mari rafinării din țară.

La sfârșitul lunii septembrie, în Rusia erau oprite 38% din capacitățile rafinăriilor, echivalentul a 338.000 de tone pe zi. Dintre acestea, 70% au fost afectate de atacurile cu drone, care, din august, au lovit peste 20 de rafinării mari.