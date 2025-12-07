„Du-te pe Marte”. Polonia îi răspunde lui Elon Musk după ce acesta a spus că Uniunea Europeană ar trebui „desfiinţată”

1 minut de citit Publicat la 14:56 07 Dec 2025 Modificat la 14:56 07 Dec 2025

Sikorski i-a răspuns acid miliardarului, după ce acesta a spus că UE „ar trebui desfiinţată”. Foto: Getty Images

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a răspuns acid lui Elon Musk după ce miliardarul a spus că Uniunea Europeană „ar trebui desfiinţată”. „Du-te pe Marte!”, i-a spus Sikorski lui Musk, duminică.

„Du-te pe Marte, acolo nu se cenzurează salutul nazist”, i-a scris Sikorski lui Musk, pe Twitter, în răspuns la mesajul iniţial al miliardarului. Sikorski a făcut aluzie la faptul că Musk a fost acuzat că a făcut salutul nazist în timpul ceremoniei de învestire a lui Donald Trump, la începutul anului.

Go to Mars.

There's no censorship of Nazi salutes there. — Radosław Sikorski ???? (@sikorskiradek) December 6, 2025

Replica acidă a oficialului polonez vine după ce Elon Musk, supărat că a fost amendat cu 120 de milioane de euro în Europa, a susţinut că „Uniunea Europeană ar trebui să fie desfiinţată”.

„Uniunea Europeană ar trebui să fie desfiinţată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele”, a scris Musk, pe Twitter.

Comisia Europeană a amendat Twitter pentru că a încălcat Legea Serviciilor Digitale

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro rețelei sociale X, fostă Twitter, pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcările nominalizate de Comisie se numără conceperea înșelătoare a „semnului de verificare albastru” (marcajul prin care Twitter semnalează statutul de cont verificat, n.red.), lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit UE, utilizarea de către Twitter a „marcajului albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii.

Oficialii europeni au precizat că, pe Twitter, oricine poate plăti pentru a obține statutul „verificat”, fără ca platforma să verifice în mod real cine se află în spatele contului.

Această practică expune utilizatorii la înșelătorii, inclusiv la fraude cu identitatea, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați, transmite Comisia Europeană.