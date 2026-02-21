După Serbia, şi Suedia le cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul

Serbia și Suedia își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul, în contextul temerilor privind posibile atacuri aeriene americane asupra Republicii Islamice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Autoritățile de la Belgrad au invocat „tensiuni în creștere și riscul deteriorării situației de securitate” și „au recomandat ca toți cetățenii Republicii Serbia care se află în Republica Islamică Iran să părăsească țara cât mai curând posibil”, potrivit unui comunicat al Ministerului sârb de Externe.

La rândul său, ministrul suedez de externe, Malmer Stenergard, a transmis pe platforma X un „apel ferm către cetățenii suedezi aflați în prezent în Iran pentru a părăsi această țară”, precum și „de a evita orice călătorie în Iran”.

Belgradul formulase deja o recomandare similară la jumătatea lunii ianuarie, când și-a îndemnat cetățenii să plece din Iran și să evite deplasările în această destinație.

Vineri, Iranul a anunțat că își dorește un acord „rapid” cu Statele Unite, la o zi după ultimatumul lansat de președintele american Donald Trump, care a lăsat deschisă posibilitatea unei intervenții militare.

Deși au existat discuții între cele două părți la începutul săptămânii, liderul de la Casa Albă a declarat joi că își acordă între „zece și 15 zile” pentru a decide dacă este posibil un acord cu Teheranul sau dacă va recurge la forță.

Programul nuclear iranian rămâne principalul punct de dispută între Washington și Teheran.

Statele Unite au desfășurat în regiune un amplu dispozitiv militar naval și aerian, inițial ca reacție la reprimarea violentă a protestelor de la începutul lunii ianuarie de către autoritățile iraniene, iar mai apoi în contextul negocierilor pentru un posibil acord cu Teheranul.