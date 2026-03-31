“E greu să mai rămânem implicați”: SUA își vor reevalua rolul în NATO după războiul din Iran, avertizează Marco Rubio

Rubio a atacat membrii NATO pentru că au refuzat accesul la baze militare. Foto: GettyImages

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA ar putea fi nevoite să își reevalueze relația cu NATO după încheierea războiului din Iran, numind presupusa lipsă de sprijin a alianței militare în timpul conflictului din Orientul Mijlociu „foarte dezamăgitoare”, potrivit Bloomberg.

Rubio a atacat membrii NATO pentru că au refuzat accesul la baze militare, în urma criticilor anterioare ale președintelui Donald Trump, care a afirmat că partenerii din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord sunt „lași” și că alianța este un „tigru de hârtie”.

„Președintele și țara noastră vor trebui să reexamineze toate acestea după încheierea acestei operațiuni”, a spus Rubio într-un interviu.

„Dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei de către noi dacă sunt atacați, dar ei ne refuză dreptul de a ne stabili baze militare atunci când avem nevoie de ei, acesta nu este un aranjament prea bun. Este greu să rămânem implicați în acesta.”

Membrii NATO au respins în mare măsură cererile lui Trump de a ajuta la redeschiderea vitală a strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a închis-o efectiv cu amenințări cu represalii după ce a fost atacată de SUA și Israel. Pasajul critic pentru aprovizionarea cu energie a fost închis efectiv de la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a dus la creșterea prețurilor petrolului și gazelor.

„Când această operațiune se va termina, va fi deschisă și va fi deschisă într-un fel sau altul”, a spus Rubio. „Va fi deschisă pentru că Iranul este de acord să respecte dreptul internațional și să nu blocheze calea navigabilă comercială, sau o coaliție de națiuni din întreaga lume - și din regiune - cu participarea Statelor Unite, se va asigura că este deschisă”, a adăugat el.

Un punct central al furiei SUA a fost Spania, care și-a închis spațiul aerian pentru zborurile americane implicate în operațiunile din Iran, extinzând un efort anterior de a se distanța de conflict prin blocarea utilizării bazelor americane din Spania.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a confruntat, de asemenea, cu critici dure din partea lui Trump, după ce inițial a respins cererea președintelui de a permite SUA să acceseze bazele militare ale țării pentru a ajuta la efectuarea de atacuri asupra Iranului. Guvernul britanic a permis de atunci SUA să folosească baze pentru „acțiuni defensive limitate”.

La începutul acestei luni, Trump l-a criticat pe Starmer, spunând că „nu este Winston Churchill” și amenințând că va întrerupe comerțul cu Spania.

SUA își pot proiecta puterea în Orientul Mijlociu cel mai eficient atunci când se pot baza pe geografia aliaților - centre logistice în Germania, baze aeriene în Marea Britanie, facilități navale în Spania și permisiunile de survol care permit aeronavelor să se miște fără fricțiuni.

Trump a criticat de mult timp NATO, punând la îndoială în mod repetat relevanța alianței și împingând statele membre să accepte creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a fost unul dintre cei mai vocali critici europeni ai lui Trump, acuzându-l pe președinte că a început un război „ilegal”. Sánchez are o listă lungă de dispute cu Washingtonul, inclusiv refuzul de a se angaja să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare - un obiectiv NATO aprobat de toți ceilalți membri ai alianței militare.

„Fără Statele Unite, nu există NATO”, a spus Rubio, care a fost un susținător de lungă durată al blocului ca senator. „O alianță trebuie să fie reciproc avantajoasă. Nu poate fi o stradă cu sens unic. Să sperăm că putem rezolva problema.” „Vom avea timp să o rezolvăm”, a adăugat el, după războiul din Iran.