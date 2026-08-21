Ecuador desfășoară operaţiuni militare comune cu SUA în apropierea frontierei cu Columbia

Cele două state aliate conduc de luni de zile operaţiuni comune pentru a combate grupurile ilegale din ţara sud-americană / foto: Getty Images

Quito şi Washingtonul desfăşoară operaţiuni militare comune împotriva traficului de droguri în nordul Ecuadorului, în apropierea frontierei cu Columbia, potrivit unui oficial ecuadorian, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Cele două state aliate conduc de luni de zile operaţiuni comune pentru a combate grupurile ilegale din ţara sud-americană, pradă violenţelor.

"Suntem împreună cu al şaptelea grup al armatei Statelor Unite (...) lucrăm împreună în lupta împotriva narcoteroorismului", a declarat miercuri guvernatorul provinciei Esmeraldas, Juan Jaramillo. El a refuzat să precizeze câţi militari americani sunt desfăşuraţi în zonă şi de când.

Aceste operaţiuni se desfăşoară în cel mai mare secret şi fac parte din "Scutul Americilor", o coaliţie antidrog care reuneşte aproximativ 20 de ţări din America Latină şi Caraibe, sub egida preşedintelui american Donald Trump.

Provincia de coastă Esmeraldas se confruntă cu un val de violenţe marcat de asasinate, răpiri şi extorcări din partea unor grupuri legate de traficul de droguri care folosesc porturile ecuadoriene de la Pacific pentru a exporta droguri către Statele Unite şi Europa.

Ministrul ecuadorian al apărării, Gian Carlo Loffredo, a anunţat joi sosirea a două nave de război şi a trei elicoptere americane Black Hawk pentru a controla anumite zone maritime şi oraşe de coastă ale ţării.

Preşedintele de dreapta Daniel Noboa încearcă să combată criminalitatea de la venirea sa la putere în 2023, fără a reuşi, totuşi, să reducă rata omuciderilor care a atins anul trecut un nivel record pentru această ţară, de 52 la 100.000 de locuitori.