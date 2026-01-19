Elevii ruşi nu vor mai învăţa la Geografie despre ţările străine. Vor studia despre Rusia

Kremlinul vrea ca elevii ruşi să nu mai înveţe geografia altor ţări. Foto: Getty Images

Noile manuale de geografie care se pregătesc la Moscova, pentru elevii din clasele 5-11, îşi vor reduce semnificativ lecţiile dedicate altor ţări și vor pune accent pe studiul aprofundat al Rusiei, potrivit lui Ilya Gurov, directorul executiv al Societății Geografice Ruse (RGS), care elaborează manualul, notează Moscow Times. Elaborarea unui nou manual de geografie ar trebui finalizată până în 2028, a spus şi Serghei Șoigu, președintele Societății Geografice Ruse și secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Oficialii ruşi sunt de părere că elevii ar trebui să studieze în primul rând propria țară, nu țări străine. Manualele actuale, urmând tradiția sovietică, pun încă accentul pe studiul altor țări, motiv pentru care elevii se familiarizează adesea mai mult cu capitalele statelor exotice din Caraibe decât cu regiunile rusești din Siberia și Orientul Îndepărtat, a acuzat Ilya Gurov, directorul executiv al Societății Geografice Ruse (RGS).

Un alt oficial al Societății Geografice Ruse a subliniat că geografia modelează identitatea națională la egalitate cu istoria și studiile sociale, așa că noul manual va fi standardizat pentru toate școlile - de la Kaliningrad la Vladivostok.

El a explicat că manualul va permite elevilor să lucreze cu inteligență artificială, hărți digitale și imagini animate. „Un manual de geografie ar trebui să fie plin de imagini frumoase; acestea ar trebui să poată prinde viață, transmițând realitatea”, a explicat el. Manualul va include, de asemenea, materiale didactice pentru profesori, atlase și hărți schițate.

2027 - „Anul Geografiei” în Rusia

Elaborarea unui nou manual de geografie ar trebui finalizată până în 2028, a declarat Serghei Șoigu, președintele Societății Geografice Ruse și secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. Între timp, președintele rus Vladimir Putin intenționează să declare anul 2027 „Anul Geografiei” în țară.

În decembrie 2025, Putin a ordonat crearea unui set unic de manuale de geografie pentru programele de învățământ primar și secundar.

În luna mai a anului trecut, ministrul Educației, Serghei Kravțov, a anunțat că Rusia a început lucrările la elaborarea de manuale standardizate pentru toate materiile. Implementarea acestora este planificată pentru 2032. Anterior, școlile rusești foloseau manuale standardizate de istorie, dar începând cu 1 septembrie 2026 vor fi introduse manuale standardizate de studii sociale.